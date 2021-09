Šodien Jelgavā, Pasta salā, iestādot 12 kokus, izveidots pamats Laimes koku parkam, pavēstīja Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta.

Viņa norādīja, ka Pasaules talka notiek, apvienojoties cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Pamatu Laimes koku parkam, iedēstot sarkano ozolu, ielika Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš (ZZS) un Tokijas Olimpisko spēļu čempions 3x3 basketbolā Edgars Krūmiņš. Valsts prezidenta Egils Levits dāvāto ozolu stādīja Latvijas valsts eksprezidents, Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis un Latvijas Skautu un gaidu organizācijas vadītāja Agnija Jansone.

Laimes koku Jelgavā iestādīja arī Pasaules talkas organizatore Latvijā, "Lielās talkas" vadītāja Vita Jaunzeme un Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

Parkā tagad kuplos Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieces Ritas Vectirānes (ZZS), Tokijas Paraolimpisko spēļu 5. vietas ieguvēja lodes grūšanas disciplīnā Edgara Berga un viņa treneres Maijas Ukstiņas kopīgi stādītais koks.

Parkā iestādīti pieci sarkanie ozoli, kurus Jelgava ieguva "Lielās talkas" organizētajā konkursā, pieci miltu pīlādži, melnalksnis un ozols. Pasta salā iepriekš talku laikā jau iestādīti ap 20 dažādu škirņu koki.

Akcijas "Laimes koki" mērķi ir stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu, kā arī veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

Klismeta atzīmēja, ka Jelgava mērķtiecīgi strādā, lai pilsēta kļūtu arvien zaļāka. Viņa informēja, ka enerģijas patēriņš no 2005. līdz 2018.gadam pilsētā audzis par 9%, bet veikto energoefektivitātes pasākumu rezultātā CO2 izmešu apjoms samazinājies par 28%.

Tāpat parku papildina Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta pārstāvju Krišjāņa Štelmahera un Līvas Laiviņas stādīts koks. Spīdolas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar AS "Latvijas valsts meži" kopš 2019.gada septembra īsteno mācību programmu "Skolas mežs", iekļaujot to vispārizglītojošajā mācību procesā ar pārliecību par to, ka daba ir vislabāk aprīkotā klase.

Ar kokiem cieši saistīta ir Latvijas Lauksaimniecības universtātes Mežu fakultāte, tāpēc likumsakarīgi, ka savs koks te turpmāk augs fakultātes dekānam Linardam Sisenim un studentu korporācijas "Šalkone" pārstāvei, atklāja Klismeta.

Savu koku parkam dāvināja arī Jelgavas poliklīnika un Jelgavas pilsētas slimnīca. To kopīgi iestādīja veselības aprūpes iestāžu vadītāji Kintija Barloti un Kārlis Smilga. Apliecinot, ka uzņēmumam ir svarīgs zaļais kurss, koku dāvināja un iestādīja Ziemeļeiropas zaļās enerģijas uzņēmuma "Gren" uzņēmuma biznesa vadītājs Latvijā Andris Vanags un "Gren Jelgava" valdes priekšsēdētājs, klientu apkalpošanas vadītājs Gundars Pētersons. Parku papildinās arī uzņēmuma "Zemgales EKO" dāvātais melnalksnis, ko stādīja tā vadītājs Aleksejs Jankovskis.

Šogad Latvijas Zemessardze svinēja savas pastāvēšanas 30.gadadienu un augustā tā tika atzīmēta tieši Jelgavā. Tādēļ koku stādīja Latvijas Zemessardzes 52. kaujas atbalsta batajona komandieris pulkvežleitnants Arvis Zīle un Jelgavas pilsētas jaunsargu vienības jaunsargs Everts Martinsons.

Vēl Laimes parka veidošanā piedalījās Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods, pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne, Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza un domes priekšsēdētāja padomnieks uzņēmējdarbības jautājumos Pēteris Salkazanovs un pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" vadītājs Māris Mielavs.

Pašvaldības pārstāve norādīja, ka Jelgavai ir svarīgi saglabāt tur esošās dabas vērtības, kas esot būtisks iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes nodrošināšanas resurss. Viņa minēja, ka 19% no pilsētas teritorijas aizņem meži, 11% - pļavas, vienlaikus piebilstot, ka pilsētā kopumā ir 11 parki un skvēri un Jelgava var lepoties ar 41 dižkoku.

Viņa arī atklāja, ka pilsētā ir divas salas - Pasta sala un Pils sala, kurā mīt vairāk nekā 80 savvaļas zirgu. Jelgavai cauri tek piecas upes, un pašā pilsētas centrā ir divas pludmales. Attīstot pilsētas infrastruktūru, ir izveidoti veloceliņi 36 kilometru kopgarumā, 17 bērnu rotaļu laukumi, kā arī pilsētvidē pieejami septiņi āra trenažieru laukumi.

