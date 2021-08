Šodien “Piena, maizes un medus” svētku laikā "Baltais" piena paku laivu regate notika jau 19. reizi. Īpaši azartisku to padara tas, ka piena paku plostus atļauts darbināt tikai ar cilvēka spēka palīdzību. Domājot par nerealizētā iepakojuma otrreizēju izmantošanu un vienlaicīgi atbalstot vienu no atraktīvākajiem pasākumiem Jelgavā, galveno būvmateriālu – 30 000 piena paku – nodrošina AS "Tukuma piens".

Regate sākās ar peldlīdzekļu prezentāciju, kam sekoja ātruma braucieni. Sacensībās tiks apbalvota ne tikai ātrākās laivas komanda – pēc žūrijas vērtējuma tiks pasniegta naudas balva arī nominācijās "Unikālākā laiva" (regates "Grand Prix" balva), "Inovatīvākā laiva", "Treknākais piena plosts", "Kvalitatīvākais dizains", "Pilnīgs sviests" un "Komanda ar spēcīgāko vēstījumu".

Foto: Ruslans Antropovs