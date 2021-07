Pilnveido prasmes sniegt palīdzību ūdenī (FOTO)

Pīkstošs sarkani krāsotas sešriteņu automašīnas signāls, kad tā ar piekabinātu laivu atpakaļgaitā lēni virzās pa izbetonēto krastmalu, melni ūdenslīdēju kombinezoni, koši sarkanas glābšanas vestes, glābšanas dēlis un desmit jauni, spēcīgi vīri – ugunsdzēsēji glābēji, kas, mainot lomas, izpilda vienu, tad nākamo mācību uzdevumu.

Ne visiem zināms, ka katrā dežūrmaiņā Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) ugunsdzēsēju glābēju komanda rokas klēpī salikuši izsaukumus negaida. Dežūrmaiņa trenējas, notiek arī teorētiskās nodarbības, kurās tiek pilnveidotas profesionālās prasmes. “Ziņas” viesojās pie VUGD Jelgavas brigādes dežūrmaiņas, kam bija nodarbība palīdzības sniegšanā uz ūdens. Jebkurā brīdī ugunsdzēsēji glābēji bija gatavi nodarbību pārtraukt un doties izsaukumā. Tomēr tas šoreiz izpalika.

Maiņas priekšnieks Kristaps Ceļmalnieks paskaidro, ka vienkāršākos gadījumos, kad palīdzība jāsniedz vienam vai diviem cilvēkiem parasti tiek izmantots glābšanas dēlis. Tam ir smailītes airis, ar kura palīdzību var ātri aizairēties līdz cietušajam. Ziemā dēlis var arī slīdēt pa ledu, ja palīdzība jāsniedz ledū ielūzušajam. Atpakaļ krastā drošībā tāds glābšanas dēlis nonāk ar citu vīru spēku, kuri ātri tin spoli ar trosi, kuras gals ir pieāķēts dēlim. “Slīkstošs cilvēks, kurš jau ir sarijies ūdeni, nespēj saukt pēc palīdzības. Glābējam pašam ir ātri jānovērtē apstākļi un atbilstoši tiem arī jārīkojas,” skaidro Kristaps Ceļmalnieks. Vai kādam no ugunsdzēsējiem glābējiem ir nācies reāli kaujas uzdevumā lietot? Jā, tāds šajā maiņā ir Mariss Vecvagaris. Pagājušā ziemā viņš izglāba suni, kas bija ielūzis Driksā un saviem spēkiem vairs nevarēja tikt uz ledus. Taču Jelgavas brigādes Kalnciema postenī ugunsdzēsējs glābējs Toms Tolēns pagājušā ziemā pie Liepājas šosejas Lielupes tilta izglāba divus zemledus makšķerniekus. Abos gadījumos notikuma rezultātu izšķīra sekundes.

No treniņā klātesošajiem ugunsdzēsējiem glābējiem ūdens treniņos iegūtās prasmes nācās pielietot arī Nikam Viļumam. Taču diemžēl tas bija gadījums, kad no ūdens tika izvilkts slīkonis. “Izsaukums tika saņemts pustrijos dienā, bet cilvēks tuviniekiem pazuda vienos naktī. Ar trešo nirienu piemājas dīķī to uztaustīju apmēram divarpus metru dziļumā. Dīķa lielums bija apmēram 30 kvadrātmetri,” stāsta 22 gadus vecais ugunsdzēsējs glābējs. Jautāts par to, kā tikt vaļā no negatīvām sajūtām, kas rodas, izpildot šādus un līdzīgus uzdevumus, Niks Viļums teic, ka nu jau ir pie tām pieradis un spēj darbā pieredzētās traģēdijas uztvert mierīgi. “Visbēdīgākie skati ir autoavārijās,” teic jaunais ugunsdzēsējs glābējs. Taču viņš mīl savu profesiju, jo patīk aktīvs, sportisks dzīvesveids. “Neviens no maniem radiem gan nav ugunsdzēsējs,” atzīst Niks Viļums. Savulaik jaunieša došanās mācīties uz Saldus Tehnikumu, kur māca ugunsdzēsējus glābējus, bija stingri individuāls lēmums.

Visu rakstu lasiet 22. jūlija “Zemgales Ziņās”

Foto: Ruslans Antropovs