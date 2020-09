12. septembrī Jelgavā notiks svētki Vecpilsētas ielā

Ar moto "Vārdā ir spēks" 12. septembrī tikties Jelgavas vecpilsētā aicina Vecpilsētas ielas svētki. Šogad tematiskais akcents likts uz vārdu, kas ir visa pamatā, un šajā reizē tieši ar vārdu tiks atdzīvināta Vecpilsētas iela, rosinot uz to palūkoties no mazliet cita skatpunkta, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Šis ir periods, kad visi esam dzīvojuši mazliet klusāk un neierastāk. Daudz teikuši, daudz runājuši, daudz vārdu sacījuši. Šie svētki ir arī Dzejas dienu laikā, kas šogad tiek atzīmētas ar moto "Dzeja dziedē", un zinām, ka arī vārds dziedē, tāpēc šogad uzsvaru liksim uz vārdu, dzeju un dažādām teātra formām," par svētkiem saka to režisors Sandis Kalniņš.

Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītājas vietniece kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde papildina, ka šogad Vecpilsētas ielas svētkos būs simbolisks tirdziņš, radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, dziesmas koncertos, dzeja un proza teātru uzvedumos, iespēja novērtēt Jelgavu mākslinieka Ulda Rogas acīm un ielūkoties Vecpilsētas ielas 14. namā.

Šogad Vecpilsētas ielas svētku programmu pulksten 12 iesāks Jelgavas Latviešu biedrības teātris, kas izrādīs fragmentu no Augusta fon Kocebū lugas "Vientiesis gadatirgū" Aijas Treijas režijā. Šo lugu 1863. gadā latviskojis un lokalizējis Johans Heinrihs Baumanis ar nosaukumu "Lustīgais nerris uz tirgus plača", un tās darbība noris Jelgavā, stāsta E.Kaufelde. Pēc tam varēs novērtēt Jelgavas Studentu teātra iestudētos kjogenstāstus, kas tapuši Astras Kacenas vadībā un atklās komiskas ainiņas viduslaiku Japānā. Jelgavas pilsētas un Ozolnieku novada aktieri vedīs muzikālā dzejas pēcpusdienā, un līdztekus dziesmām savu vārdu dzejā atklās Žoržs Siksna un Tirkīza kora ansamblis, kas vienlaikus sāks savas 10. jubilejas sezonu.

Vecpilsētas ielas svētki Jelgavā tiek atzīmēti jau kopš 2013. gada, un to mērķis jau sākotnēji bija ļaut iepazīt vecpilsētas vēsturi un aicināt saskatīt tās attīstības perspektīvas. Turpinot darbu šajā virzienā, šogad svētku dalībniekiem, iepriekš piesakoties, būs iespēja apskatīt restaurēto ēku Vecpilsētas ielā 14. "Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs ekskursijas gida pavadībā piedāvās pulksten 10 un 11, bet pulksten 13 būs iespēja doties izzinošā ekskursijā pa Vecpilsētas ielas kvartālu," stāsta E.Kaufelde, uzsverot, ka vietu skaits ir ierobežots un visām ekskursijām iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005450. Pulcēšanās ekskursijām – pie ēkas Vecpilsētas ielā 14. Dalībnieki telpās aicināti lietot deguna un mutes aizsegu.

Vecpilsētas ielā 14 ikvienam būs apskatāma arī mākslinieka U.Rogas izstāde, kas veltīta Jelgavas 755. jubilejai un piedāvās novērtēt Jelgavas pilsētas skatus.

Svētku atmosfēru līdzīgi kā citus gadus papildinās radošās darbnīcas. "Kopā ar meistarēm no tautastērpu darinātavas "Austras raksti" varēs iemēģināt roku aušanā, biedrība "Mans tautastērps" sarūpējusi radošo darbnīcu, kurā zāļu sieva Līga Reitere mācīs gatavot atvasaras receptes ar augiem ķermenim un veselībai, Ilze Buivida no lietišķās mākslas studijas "Sauldare" vadīs divpusējo rakstaino cimdu adīšanas meistarklasi, keramikas ceplis "Madze" piedāvās darbnīcu māla rotu un svečturu darināšanā, Evita Lisovska no "Prieka mustura" vadīs darbnīcu radošā apģērba labošanā, parādot, kā ar dekoratīviem elementiem var novērst nelielus apģērba defektus, bet skolotāja Iveta Seimanova no biedrības "Latgales etnogrāfiskā vēstniecība" vadīs darbnīcu bērniem "Tautastērpu raksti zīmējumos un dekoratīvu priekšmetu izgatavošana ar tautastērpu rakstu motīviem"," dažas no iespējām radoši izpausties atklāj E.Kaufelde, piebilstot, ka būs apskatāma arī fotogrāfes Ilzes Strēles mini izstāde – fotogrāfijas un stāsti topošajai grāmatai "Mans tautastērps pasaulē".

Autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem – 12. septembrī no pulksten 8 līdz 17 Vecpilsētas ielā transporta kustība būs slēgta.

Foto: no arhīva