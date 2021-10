2. un 3.oktobris - Ķemeru Nacionālā parka Ceļotāju dienas

Lai atklātu teritorijas daudzveidību un sniegtu iespēju vairāk uzzināt par dabas vērtībām, kā arī kultūrvēsturisko mantojumu un vietējo uzņēmēju plašo piedāvājumu klāstu, šajā nedēļas nogalē - 2. un 3. oktobrī - jau desmito reizi norisināsies Ķemeru Nacionālā parka Ceļotāju dienas. Divu dienu garumā ikviens interesents aicināts piedalīties izzinošās ekskursijās, pārgājienos, brīvdabas koncertā, amatnieku tirdziņā, zaļajā sporta zālē un citos aizraujošos pasākumos, informē Tukuma Tūrisma informācijas centrs.

Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti Ķemeru Nacionālo parku (turpmāk - ĶNP) aicinās iepazīt, dodoties pārgājienos, gan ar kājām, gan velosipēdiem. Pārgājienu maršrutos varēs apskatīt Sēra dīķu laipu, Kaņiera ezeru, Raganu purvu kā arī līdz šim apmeklētājiem mazāk zināmas bioloģiski vērtīgas pļavas Antiņciemā.

Tāpat varēs iepazīt Šlokenbekas muižu, Lustūžkalnu, Zaļo purvu, Ragaciema sedumu, jeb seno zvejnieku apmetni un Lapmežciema muzeju. Visās šajās vietās ceļotājus gaidīs dažādas aktivitātes, kas būs saistošas gan bērniem gan pieaugušajiem. Pasākumu programmā ikviens varēs atrast savām vēlmēm un spēkiem atbilstošu maršrutu, to garumi un grūtības pakāpes ir dažādas. Īpaši padomāts arī par aktivitātēm atjaunotajā Ķemeru kūrorta parkā, vēršot uzmanību uz tajā sastopamajām dabas vērtībām.

Ceļotāju dienu programmu ievērojami bagātinās vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri ne vien veido un attīsta šo teritoriju, bet arī allaž ir gatavi dalīties savos stāstos un arī citiem izrādīt savas prasmes un veikumu. Vietējos amatniekus ikvienam būs iespēja satikt sestdien amatnieku tirdziņā, kas norisināsies senajā tramvaja galapunktā pie restorāna “Neptūns”. Savukārt sestdienas vakarā Melnezerā varēs baudīt brīvdabas koncertu laivās “Melnezera skaņas”, kura laikā par mūziku rūpēsies grupas “Resnie Putni” īpašais akustiskais sastāvs Roberta Gobziņa vadībā.

Kopā ar partnerību "Laukiem un jūrai" un projektu "Jūra visu gadu" pastiprinātu uzmanību plānots pievērst piekrastei, aicinot cilvēkus uz piekrasti doties arī ārpus vasaras sezonas, it īpaši rudenī un ziemā, kas no dabas viedokļa ir vismazāk jutīgais periods. Plānota vairāku jaunu maršrutu atklāšana gan ĶNP, gan arī citur Tukuma novada piekrastes ciematos, kā arī citas interesantas aktivitātes.

Tāpat Ceļotāju dienas programmā, saistībā ar Eiropas putnu vērošanas dienām (EuroBirdWatch), kas norisinās pirmajā oktobra nedēļa nogalē, ir iekļautas arī vairākas putnu vērošanas aktivitātes. Līdz ar to ikvienam interesentam ekspertu vadībā būs iespēja vērot putnus gan no laivām, gan torņiem, gan īpašā zosu vakara pasākumā skatīt migrējošo zosu došanos uz nakšņošanas vietām ĶNP mitrājos. Ģimenēm ar bērniem putnu vērošana varētu būt aizraujoša Dunduru pļavās, kur no “Kurgāna” skatu platformas bez putniem var redzēt arī savvaļas zirgus, govis un citus dzīvniekus, kuri te apmetušies uz patstāvīgu dzīvi.

Pieteikšanās pasākumiem un plašāka informācija par Ceļotāju dienas aktivitātēm pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv un ĶNP Facebook lapā.

Sestdien un arī svētdien notiks “Māju kafejnīcu dienas Kurzemes pievārtē”, kuru norise ĶNP pusē apzināti izvēlēta vienlaikus ar Ķemeru Nacionālā parka ceļotāju dienām. Māja kafejnīcu dienas interesentus aizvedīs garšu piedzīvojumā, piedāvājot izgaršot ĶNP un tuvākās apkārtnes saimnieku gatavotos ēdienus, kas apvīti īpašiem stāstiem un noskaņu, kādu iespējams baudīt vien esot kopā ar pašiem saimniekiem.

Ar kafejnīcu piedāvājumu varat iepazīties šeit vai lejuplādējot akcijas brošūru šeit .

Foto: publicitātes