34 zīmējumu konkursa "Mēs esam Jelgava" darbi tiks izstādīti pilsētvidē

Noslēdzies jaunrades nama "Junda" radošais konkurss "Mēs esam Jelgava". Kā informē konkursa rīkotāji, tajā iesniegti 120 darbi, no kuriem izvēlēti 34, kas tiks izstādīti Jelgavas pilsētvidē. Radošais konkurss "Mēs esam Jelgava" tika izsludināts aprīlī, aicinot Jelgavas bērnus un jauniešus ar mākslas izteiksmes veidiem parādīt piederību savai pilsētai, aktualizējot un uzsverot tās tradīcijas, kultūru, vidi, kā arī veicinot bērnu un jauniešu mākslas iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē, apzinot, veicinot un saglabājot mākslas jaunrades procesu, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.





Pusi no iesniegtajiem 120 darbiem radījuši bērni vecumā no četriem līdz sešiem gadiem, 30 darbu autori ir septiņus līdz desmit gadus veci, bet vēl 30 darbus radījuši jaunie mākslinieki vecumā no 11 līdz 17 gadiem. Darbi tikuši iesniegti individuāli, taču dalībai konkursā atsaukušās arī bērnudārzu "Vārpiņa" un "Sprīdītis" grupiņas, kā arī īpaši aktīvi bijuši bērni un jaunieši no Centra pamatskolas, Jelgavas 6. vidusskolas un Jelgavas Mākslas skolas. No tiem izvēlēti 34 tēmai atbilstošākie, oriģinālākie un pēc izpildījuma labākie darbi, kas vasarā būs redzami Jelgavas pilsētvidē. Darbos visbiežāk redzami dažādi Jelgavas objekti, piemēram, Jelgavas pils, Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, Mītavas gājēju tilts, tāpat darbos attēlota kopābūšanas tematika un Jelgavas ģerbonis un karoga krāsas.

Visi zīmējumi tiks publicēti arī virtuālā izstādē jaunrades nama "Junda" "Facebook" lapā, kur norisināsies skatītāju simpātiju balsojums.

Foto: konkursa darbs