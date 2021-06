45. Imantdiena notiks Latvijas Radio 2 ēterā

1.jūlijā, komponista Imanta Kalniņa vārda dienā, Latvijas Radio 2 ēterā gaidāms īpašs notikums - „Radio Imantdiena”. Šogad Imantdienai aprit 45. jubilejas gads. Kaut arī tā nevar notikt klātienē, komponista mūzikas mīļotāji aicināti pulcēties pie radio aparātiem, lai piedzīvotu neiztrūkstošu Imantdienas noskaņu, svinot svētkus kopā ar mūziķiem un dziedot līdzi. „Radio Imantdienu” ar tradicionāliem un īpašiem vārdiem atklās pats komponists. Koncerts būs klausāms Latvijas Radio 2 ēterā pulksten 20.00, bet pirms tā, pulksten 19.05, skanēs īpašs raidījums veltīts Imantam Kalniņam, informē Latvijas Radio Komunikācijas un multimediju daļas sabiedrisko attiecību specialiste Daiga Konošonoka.

„Radio Imantdienas” koncertā uzstāsies dziedātāji, kuriem sirdī tuva Imanta Kalniņa mūzika, un viņu dzīvēs komponistam atvēlēta īpaša vieta - Marts Kristiāns Kalniņš, Olga Rajecka, Uģis Roze, Kristīne Kārkle Kalniņa, Ainars Mielavs un Daumants Kalniņš.

Koncertu pavadīs Karalienes mūzikas bruņinieku orķestris - Jānis Miltiņš (taustiņi), Jānis Kalniņš (ģitāra), Artis Orubs (sitaminstrumenti), Valters Sprūdžs (basģitāra) un Edgars Kārklis (akordeons, dūdas).

“Latvijas Radio 2 allaž sekojis līdzi ģeniālā komponista Imanta Kalniņa daiļradei un daudzus gadus bijis klātesošs katrā Imantdienā, kas ir viens no gaidītākajiem vasaras notikumiem. Lai arī šis gads ir ieviesis korekcijas - nevaram pulcēties brīvdabas koncertā, tomēr mēs darījām visu, lai 45. jubilejas gadā teiktu: „Imantdienai būs būt!”” pastāstīja Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš. „Radio ēterā skanēs zelta dziesmas, kas iesakņojušās no paaudzes paaudzē un uzrunājušas tautas dvēseli. Imantdienu klausītāji visā pasaulē atkal aicināti izdzīvot komponista mūziku, vienoties kopīgā sadziedāšanā un no sirds svinēt mūzikas svētkus!”

Koncertā dzirdēsim tādas leģendāras Imantdienas dziesmas kā “Nelaid māte bērnus mežā”, “Lilioma dziesma”, “Dziesma Dūdieviņam”, “Četri balti krekli”, “Es redzēju sapnī”, “Dziesma, ar ko Tu sāksies?” un daudzas citas.

Pirms „Radio Imantdienu” koncerta, pulksten 19.05 skanēs īpašs „Nošu atslēgas” raidījums, kas veltīts Imantam Kalniņam.

Programmu vadītāja Daiga Mazvērsīte par raidījumu stāsta: „Pirms „Radio Imantdienas” koncerta atskatīsimies uz Imanta Kalniņa darbīgo mūzikas ceļa gājumu, par kura faktiem jaunākās paaudzes klausītāji dažkārt ir pārsteigti. Raidījumā būs dzirdama arī saruna ar komponistu, kurā viņš atzinās, ka savā 80. jubilejas gadā joprojām pa ķērienam stāv dzejoļi, kuriem gatavs radīt mūziku. Viņš ir darbīgs un rosīgs.”

Pēc koncerta izskanēšanas „Radio Imantdienas” video fragmenti būs pieejami Latvijas Radio "YouTube" kontā.

“Radio Imantdienu” veidojusi Līna Rudzone, Kaspars Mauriņš, Velga Vītola un Daiga Mazvērsīte. Koncerta ieraksts tapis leģendārajā Latvijas Radio 1. studijā. Tā skaņu režisors ir Pāvels Mališkins, skaņu inženieri Ivo Tauriņš, Māris Lācis un Augustīns Delle.

“Radio Imantdiena” tapusi Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.

Foto: Agnese Bindere