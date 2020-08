Aicina apciemot dzērienu ražotni "Tīreļu dzītuve"

Svētdien, 16. augustā, interesenti aicināti apciemot stiprināto dzērienu ražotni "Tīreļu dzītuve". Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties ražotāja ekskursijās un uzzināt vairāk par SIA "LV-Destilāti" produktiem, pieaugušie - varēs degustēt dzērienus. Viesojoties Tīreļos, ikviens būs laipni aicināts apskatīt lauku sētas dzīvniekus un zirgu stalli, informē Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Dzērienu ražotnes "Tīreļu dzītuve" īpašnieki 16. augustā no pulksten 11 līdz 16 aicina apciemot savu ražošanas uzņēmumu. "Tīreļu dzītuve" ir maza stipro alkoholisko dzērienu ražotne, kas piedāvā produktus ar zīmola nosaukumu "LV-Destilāti". Stiprie dzērieni tiek gatavoti no Latvijā augušiem augļiem un ogām, kas destilācijas procesā pārvēršas viegli baudāmā destilātā – brandvīnā. Ekskursiju laikā pulksten 11, pulksten 13 un pulksten 15 apmeklētāji varēs apskatīt ražotni, iepazīties ar ražošanas procesiem un degustēt dzērienus. Dalības maksa par ekskursiju ir 4 eiro. Apmeklētāji varēs iegādāties interesējošos dzērienus "Tīreļu dzītuves" ražotnes veikalā. Ekskursijas un degustācijas ražotnē - no 18 gadu vecuma.

Šajā dienā Tīreļos ikvienam būs arī iespēja atpūsties īstā lauku vidē - uzcienāt lauku sētas dzīvniekus ar gardumiem no cienasta groza, kā arī aplūkot zirgu stalli. Cienasta groziņa maksa dzīvniekiem – 0,50 eiro. Pieteikšanās pa tālruni +371 26544243.

Foto: no arhīva