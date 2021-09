Aicina balsot par jauno rakstnieku romāniem – viens darbs tiks izdots

Sākusies manuskriptu vērtēšana lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” izsludinātajā Jauno rakstnieku konkursā. No 122 jaunajiem rakstniekiem, kuri pavasarī pieteicās konkursam, romānus ir iesnieguši 45 dalībnieki. Ikviens tiek aicināts iepazīties ar jaunajiem autoriem un viņu darbu fragmentiem, un balsot par saviem favorītiem. Balsojums norisinās sabiedrisko mediju portālā lsm.lv līdz 19. septembra pulksten 23.59, informē projekta pārstāve Daiga Katrīna Bitēna.

Balsošanas vietnē interesentiem ir iespējams lasīt jauno rakstnieku romānu pirmās lappuses (grāmatas sākumu līdz 3000 vārdiem) un piedalīties lēmuma pieņemšanā par to, kuram no darbiem būs lemts nokļūt grāmatnīcu plauktos 2022. gadā. Balsot iespējams vienu reizi dienā, autorizējoties ar e-pastu vai sociālo tīklu kontu. Viens cilvēks drīkst balsot par neierobežotu skaitu darbu.

Projekta “Bibliotēka” organizatori pauž gandarījumu par lielo atsaucību Jauno rakstnieku konkursam. “Lai gan darbus iesniegusi vien trešdaļa no sākotnējā dalībnieku skaita, 45 manuskripti joprojām ir iespaidīgs rādītājs,” pārdomās dalās projekta “Bibliotēka” idejas autore un iniciatore Jekaterina Belokoņa. “Mums kopā ar žūrijas komisiju būs jāveic atbildīgs uzdevums, lemjot, kuru darbu izdot. Tāpēc ceram, ka sabiedrība būs aktīva, balsos un tādējādi palīdzēs mums izdarīt pareizās izvēles. Mums ir liels prieks par to, ka dalībnieku vidū ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kas liecina par to, ka vēlme rakstīt un izpaust sevi literatūrā ir aktuāla. Lai gan šī konkursa rezultātā izdosim tikai vienu darbu, izdevēju vēlam atrast katram, kurš savu manuskriptu ir pabeidzis.”

Jauno rakstnieku konkurss tika izsludināts šī gada februārī, savukārt darbu iesniegšanas termiņš bija 31. augusts. Tādējādi dalībniekiem tika dots pus gads laika romānu pabeigšanai vai uzrakstīšanai. Romānu rakstīšanas periodā dalībnieki ne vien strādāja pie saviem manuskriptiem, bet arī bija aicināti apmeklēt Rakstīšanas dienas jeb tematiskus pasākumus par rakstniecību Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un citas aktivitātes. Darbu vērtēšanu kopumā plānots veikt divus mēnešus – četrās kārtās, iesaistot gan sabiedrību, gan žūrijas komisiju.

Konkurss radīts ar mērķi veicināt jauno latviešu prozas rakstnieku izaugsmi. Uzvarētāja darbs saņems ilggadēja latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” finansiālu atbalstu – 3000 eiro – romāna izdošanai izdevniecībā “Dienas Grāmata”, apmaksātu publicitāti projekta “Bibliotēka” ietvaros, kā arī iespēju vienu kalendāro mēnesi pavadīt Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā (SRTM) Ventspilī.

Jauno rakstnieku konkursa žūrijas komisija: Elza Ungure, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliogrāfijas institūta pētniece; Mudīte Treimane, LNB Nozaru literatūras centra nozaru informācijas eksperte; Marina Kosteņecka, rakstniece un publiciste, vairāk kā 10 grāmatu autore; Māris Bērziņš, rakstnieks, 7 romānu autors; Osvalds Zebris, rakstnieks un žurnālists, 5 grāmatu autors; Ivars Šteinbergs, LALIGABA 2021 Spilgtākā debija nominants, dzejas krājuma “Strops” autors; Jūlija Dibovska, literatūrkritiķe un kultūras žurnāliste; Jekaterina Belokoņa, projekta “Bibliotēka” idejas autore un iniciatore; Daiga Katrīna Bitēna, projekta “Bibliotēka” satura veidotāja un koordinatore; Dace Sparāne-Freimane, izdevniecības “Dienas Grāmata” galvenā redaktore; Vents Zvaigzne, redaktors; Gundega Blumberga.

Konkursa sadarbības partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Sabiedrisko mediju portāls lsm.lv, izdevniecība “Dienas Grāmata”, Latvijas Literatūras gada balva, @Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja.

Jauno rakstnieku konkurss ir lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” ceturtās sezonas iniciatīva. Projekts “Bibliotēka” ir latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” iniciēts sociāls projekts ar mērķi veicināt lasīšanu un rakstniecību Latvijā. “Bibliotēka” savu darbību sāka 2018. gadā, publicējot interviju sēriju ar Latvijas literatūrā un kultūrā nozīmīgām personām par literatūras vērtību cilvēka dzīvē.

Pateicoties plašajai sabiedrības atsaucībai un iesaistei, 2019. gadā projekts tika turpināts ar ceļojošās izstādes “Dzimtas grāmata” izveidi, savukārt 2020. gadā tika radīta sērija ģimenēm ar maziem bērniem “Iemīlēt grāmatu!” un klajā nāca izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”. Projekta ietvaros regulāri tiek veidotas iniciatīvas un aicinājumi dažādām sabiedrības grupām, ar mērķi pievērst uzmanību literatūrai kā pārmantojamai vērtībai un vecināt lasīšanas paradumu veidošanos sabiedrībā.

Vairāk informācijas projekta “Bibliotēka” mājas lapā: www.manabiblioteka.lv un sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un Twitter (@manabiblioteka).

Foto: publicitātes