Akcijā "Sajūti Jelgavu" apkopos iedzīvotāju uzņemtos fotomirkļus

Pilsētas 755. jubilejas gadā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde (JPPI) "Kultūra" nākusi klajā ar fotoakciju "Sajūti Jelgavu", kurā ikviens interesents var piedalīties, iesūtot fotogrāfijas ar mirkļiem no pilsētas un ikdienas dzīves. Savus darbus akcijas dalībnieki var iesūtīt līdz 31. maijam, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

JPPI "Kultūra" producents Gundars Caune informē, ka šogad veikta neliela atkāpe no katru gadu rīkotā Jelgavas fotokonkursa, sniedzot iespēju savu redzējumu parādīt ikvienam Jelgavas iedzīvotājam vai viesim, kurš pilsētu un tās dzīvi iemūžinājis īpašā fotomirklī. "Šogad to esam nosaukuši par fotoakciju, kurā katram darbam būs iespēja tikt izstādītam. Redzēsim, kāda būs atsaucība, un cik darbus saņemsim, tos apkoposim un sarīkosim gan virtuālu izstādi iestādes "Kultūra" lapā vietnē “Facebook”, gan rādīsim tos kādā no lielajiem pilsētas pasākumiem pēc pašreizējo ierobežojumu beigām," stāsta G.Caune, uzsverot, ka fotoakcijas mērķis ir jubilejas gadā paskatīties, kā Jelgavu sajūt ikviens no mums.

Fotoakcijā var piedalīties ikviens fotogrāfs un attēls var būt uzņemts ar jebkādu fotokameru, taču tam jābūt tehniski kvalitatīvam. Fotoattēli nedrīkst būt vecāki par 2019. gadu, un nevar iesūtīt attēlus, kas piedalījušies kādā no iepriekšējiem Jelgavas fotokonkursiem. Attēli var būt uzņemti gan portreta, gan ainavas veidā, krāsaini vai melnbalti, taču nav pieļaujama fotomanipulācija, kas padara foto dokumentāli nekorektu. Pieļaujama, piemēram, “sarkano acu” korekcija un vizuālu trokšņu mazināšana.

Viens autors drīkst iesniegt līdz piecām fotogrāfijām, un iesniedzami tikai paša uzņemti darbi. Fotogrāfijas var iesniegt vienā no sekojošiem veidiem: nosūtot tās e-pasta pielikumā vai kā vietnes www.failiem.lv datnes saiti uz gundars.caune@kultura.jelgava.lv, iesniedzot tās CD formātā JPPI "Kultūra" dežurantam vai pa pastu Kr.Barona 6, LV-3001 (pasta zīmogs "Fotoakcijai Jelgava 2020" – 30.05.2020.). Digitālos failus dalībnieki lūgti noformēt pēc piemēra "Vards_Uzvards-BildesNosaukums.jpg". Nododot darbus, to autors divu dienu laikā saņems apstiprinošu ziņu par to saņemšanu un dalību akcijā. G.Caune piebilst, ka fotoakcijas organizatori izveidos žūriju darbu atlasei, tomēr akceptēts tiks teju katrs pieteikums, akcijā neiekļaujot vien tādus darbus, kas ir tehniski nekvalitatīvi vai satura ziņā neatbilstoši. Fotogrāfijas dalībai akcijā "Sajūti Jelgavu" jāiesniedz līdz 31. maijam. Papildus informācija pieejama pa tālruni 27802923 vai e-pastu gundars.caune@kultura.jelgava.lv. Fotoakcijas nolikums pieejams ŠEIT.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs