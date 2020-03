Akustiskās noskaņas balerijā (FOTO)

Sirsnīgā atmosfērā mūzikas klubā “Melno cepurīšu balerija” notika dziesminieka Haralda Sīmaņa akustiskais koncerts, kuru apmeklēja ap 70 viņa talanta cienītāju. Kā ierasts, H.Sīmanis uzstājās viens, dziedot un spēlējot ģitāru. Ar neparasto balss tembru apveltītais dziesminieks tiek uzskatīts par vienu no Latvijas savdabīgākajiem talantiem. Savu atpazīstamību ieguvis ar 1980. gadā izskanējušo balādi “Ezers”, kas krasi atšķīrās no to laiku muzikālā skanējuma un tiek uzskatīta par dziesmu - mākslas darbu.

“Tas bija intīms akustiskais koncerts, kurā mūziķis spēlēja savus vecos hītus. Haraldam Sīmanim vienmēr ir liels prieks atgriezties Jelgavā un satikt savus klausītājus, kas nāk gandrīz uz katru viņa koncertu,” stāsta kluba īpašnieks Jānis Cirsis.

Saistībā ar “Covid-19” vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumiem, tiks atcelti vairāki koncerti arī klubā “Melno cepurīšu balerija”. Jau atsauktas “Archgoat”, “Carnival Youth” un Jāņa Bukuma uzstāšanās, solot atdot naudu par iegādātajām biļetēm. Tomēr lielākā daļa pasākumu, kuru plānotais apmeklējums ir līdz divsimt cilvēkiem, notiks. “Balerijā ir tikai 150 sēdvietu, un tādā robežā mēs gandrīz vienmēr arī turamies,” apliecina J.Cirsis.

Foto: Neils Saksons