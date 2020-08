Apciemot Jelgavas novada ražotājus, muižas un amatniekus aicina “Līgas medus” un Staļģenes muiža

Sestdien, 8. augustā, ikviens aicināts apciemot biškopības saimniecību "Līgas medus" un Staļģenes muižu. Interesentiem būs iespēja apmeklēt mājražotāja saimniecību, iepazīt produkciju un piedalīties degustācijās. Staļģenes muižā apmeklētāji varēs izzināt muižas vēsturi, izbaudīt muižas parka šarmu un aplūkot parkā izveido Gadskārtu tradīciju apli, kā arī būs iespēja piedalīties ādas apstrādes meistarklasē, informē Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Biškopības saimniecības "Līgas medus" saimnieki 8. augustā no plkst. 11 līdz 16 aicina apmeklēt savu saimniecību. "Līgas medus" piedāvā tikai dabīgu un kvalitatīvu biškopības produkciju. Piedāvājumā ietilpst dažādu ziedu medus, ziedputekšņi, ziedputekšņi medū, dzērvenes medū, bišu maize un dažādi rieksti medū. Pulksten 13 ekskursijas laikā būs iespēja izzināt saimniecības medus stāstu un degustēt bišu produkciju. Dalība bez maksas, maksa par degustāciju pieaugušajiem – 2 eiro. Pieteikšanās pa tālruni +371 26189710.

Šajā dienā no pulksten 11 līdz 14 ikviens aicināts gida pavadībā apmeklēt Staļģenes muižu un piedalīties ādas rokassprādzes izgatavošanā meistares vadībā. Staļģenes muižas parkā būs iespēja apskatīt izveidoto Gadskārtu tradīciju apli. Apli veido 8 laukakmeņi ar ugunskura vietu vidū, kas simbolizē astoņas latviešu gadskārtas. Katrā no akmeņiem iekalta attiecīgās gadskārtas zīme. Netālu no gadskārtu un svinību vietas ar skatu uz Lielupi Staļģenē ir uzstādīts simbolisks fotorāmis. Ekskursijas dalības maksa pieaugušajiem ir 1,50 eiro, skolēniem – 1 eiro, ādas apstrādes meistarklases maksa pieaugušajiem ir 1,50 eiro, skolēniem – 1 eiro. Pieteikšanās pa tālruni +371 26383129.

Foto: Jelgavas reģionālā tūrisma centra arhīvs