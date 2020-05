Apmeklētāju uzņemšana atsākas Jelgavas muzejos un Tūrisma centrā

Ministru kabinetam lemjot par ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu atvieglošanu, apmeklētājiem durvis vēris Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, kā arī nedēļas nogalē apmeklētāji tiks uzņemti Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Svarīgi atcerēties: kaut arī šīs iestādes atkal vērušas durvis apmeklētājiem, spēkā joprojām ir stingri pulcēšanās un drošības noteikumi, kas obligāti jāievēro ikvienam, rūpējoties gan par savu, gan citu veselību, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Atvērts gan Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, gan Ā.Alunāna memoriālais muzejs. Muzejā vienlaikus nedrīkst atrasties vairāk nekā 25 cilvēki un apmeklētāju plūsma tiks kontrolēta, skaidro muzeja direktore Gita Grase. Obligāta ir roku dezinfekcija – šim mērķim pie ieejas nodrošināts dezinfekcijas līdzeklis –, kā arī ikvienam apmeklētājam jāievēro divu metru distance no citiem. Drošības apsvērumu dēļ nebūs pieejamas virtuālās ekspozīcijas. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja un Ā.Alunāna memoriālā muzeja darba laiku var uzzināt mājaslapā www.jvmm.lv un www.alunans.lv.

No piektdienas, 15. maija, apmeklētājiem būs atvērts arī Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis. Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda Iljina informē, ka tornī apmeklētājiem būs pieejams Tūrisma informācijas centrs 1. stāvā, kā arī 9. stāva skatu laukums un izstāžu zāle. Torņa pastāvīgās ekspozīcijas pagaidām apmeklētājiem vēl būs slēgtas. Sākot ar 15. maiju Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis būs pieejams apmeklētājiem katru dienu no pulksten 10 līdz 21, un vienlaikus ar Tūrisma informācijas centru un skatu laukumu būs atvērts arī restorāns "Tornis" ar darba laiku no pulksten 12 līdz 21. Arī apmeklējot torni jāņem vērā pulcēšanās un savstarpējās distances prasības.

Foto: no arhīva