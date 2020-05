Ar informatīvo kampaņu "#TiekamiesTagad" Latvijas muzeji sāks vērt durvis apmeklētājiem

No šodienas Latvijas muzeji sāks pakāpeniski vērt durvis apmeklētājiem, īstenojot kopīgu informatīvo kampaņu "#TiekamiesTagad", informēja Latvijas Muzeju biedrības pārstāve Elīna Vikmane.

Kampaņas laikā apmeklētāju ērtībai daudzos Latvijas muzejos būs izvietoti spilgti dzelteni vienota dizaina un informācijas materiāli, kas veidoti kā palīgs valstī noteiktā sanitārā protokola prasību izpildei. Tāpat platformā "muzeji.lv" regulāri tiks apkopota informācija par apmeklējumu ierobežojumiem, atvērtajiem muzejiem un to piedāvājumiem.

Ieraksts Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja mājaslapā vēsta, ka muzejs ir atvērts apmeklētājiem. Apmeklētāji aicināti muzeju apmeklēt no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 11 līdz 18, bet muzeja tornis apmeklētājiem atvērts no trešdienas līdz svētdienai, no pulksten 11 līdz 18. Drošības apsvērumu dēļ virtuālās ekspozīcijas nebūs pieejamas.

Muzeji drīkst vērt durvis, ievērojot muzeju nozarei izstrādātu sanitāro protokolu. Apmeklētāji tiek lūgti apmeklēt muzeju, ja tiem nav saslimšanas simptomu. Muzejā ir jāievēro divu distance no citiem apmeklētājiem, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos.

Savukārt muzejiem ir jānodrošina apmeklētājiem iespēja mazgāt rokas ar ziepēm vai tās dezinficēt. Apmeklētāji tiek aicināti ar sapratni pieņemt, ja kāda no skārienjūtīgajām virsmām ar informāciju patlaban nebūs pieejama drošības apsvērumu dēļ, kā arī visi tiek aicināti ievērot muzeju norādes par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpās un atsaukties darbinieku aicinājumiem, norādīja Vikmane.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis (VL-TB/LNNK) izteicās, ka ar savu distancēšanos esam nopelnījuši atvieglojumus. Tas ir būtiski, lai soli pa solim atgrieztos arī kultūras dzīves asinsrite, viņš sacīja.

"Arī turpmāk viss ir mūsu pašu rokās - ievērot fiziskās distancēšanās un citus drošas sadzīves noteikumus būs primārais uzdevums, un esmu drošs, ka mūsu nozare to paveiks ļoti atbildīgi," akcentēja ministrs.

Kampaņas iniciatore Vikmane norādīja, ka muzeji sanitārā protokola prasības uztver ļoti nopietni. Vienbalsīgi izvēlētais tēmturis "#TiekamiesTagad" arī apliecina entuziasmu, ar kādu muzeji gaida atkalredzēšanos ar saviem apmeklētājiem gan ārtelpu ekspozīcijās, gan sagatavotajās, bet dažviet pat neatklātajās izstādēs, gan pastāvīgajās ekspozīcijās.

"Šīs nedēļas lēmumam ir arī simboliska nozīme, jo ik gadu šajā laikā muzejiem pievērsta pastiprināta uzmanība - 16.maijā būtu notikusi Muzeju nakts, bet 18.maijs ir vispasaules Muzeju diena", pavēstīja Vikmane.

Informācija par to, kuri muzeji, spējot izpildīt valstī noteiktās prasības, ir atvērti apmeklējumam, muzeju piedāvājumus, darba laiku, iespējām iegādāties biļetes klātienē vai attālināti, būs pieejama katra muzeja tīmkeļvietnē un sociālajos tīklos, kā arī apkopota platformā "muzeji.lv".

Kampaņu īsteno Latvijas Muzeju biedrība, kas ir lielākā muzejus un mākslas centrus apvienojošā nevalstiskā organizācija Latvijā un pārstāv 115 biedrus. Kampaņas ideja līdz realizācijai izauklēta, pateicoties ciešai sadarbībai starp Latvijas muzejiem un konstruktīvam dialogam ar Latvijas Muzeju padomi un Kultūras ministriju, uzsvēra Vikmane.

LETA jau vēstīja, ka pagājušajā nedēļā valdība ārkārtējo situāciju valstī pagarināja līdz 9.jūnijam, vienlaikus lemjot par sociālās distancēšanās pasākumu mīkstināšanu, tostarp atļaujot pulcēšanos gan iekštelpās, gan ārā organizētos, publiskos pasākumos līdz 25 cilvēkiem.

Foto: no arhīva