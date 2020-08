Ar skanīgu koncertu atklās Jelgavas BJMK Rokskolas jauno mācību sezonu

Otrdien, 1. septembrī, pulksten 19 pie Tējas namiņa “Silva”, Pasta salā, Jelgavā, BJMK Rokskolas kolektīvs sāks jauno mācību sezonu ar īpašu sveicienu saviem audzēkņiem, ikvienam Jelgavas iedzīvotājam un pilsētas viesiem. Koncertā piedalīsies Jelgavas Rokskolas pašreizējo audzēkņu grupa „Pigeon Under Glass”, rokskolas absolventu grupa „Blind Shapes” un spilgtā rokmūzikas grupa „Laime Pilnīga”, informē skola.

Jelgavas Rokskola jau 17. gadu piedāvā mūzikas nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem zināšanu un prasmju līmeņiem. Privātā mūzikas skola „BJMK Rokskola” ir akreditēta privātā mūzikas skola, kura vienīgā Latvijā realizē oriģinālu un ļoti pieprasītu programmu „Rokmūzika”.

Vēl līdz 2. septembra vakaram (18:00-20:00) var paspēt iestāties mūzikas skolā „BJMK Rokskola”, kur piecu gadu laikā var apgūt populārās un arī akadēmiskās mūzikas instrumentus, teoriju, vēsturi un spēlēt ansamblī. Papildus tam visam, piedzīvot īstu mazās rokzvaigznes dzīvi un saņemt diplomu par iegūto izglītību! Skolā uzņem bērnus, kuri nav jaunāki par 10 gadiem un vecāki par 13/14 gadiem, turklāt priekšzināšanas, lai iestātos 1.klasē, nav obligātas.

Savukārt 4. septembrī no pulksten 17.30 skolā gaidīs ikvienu, kas vēlas sākt vai turpināt kāda mūzikas instrumenta apguvi – individuāla „pulciņa” formātā jeb interešu izglītībā. BJMK Rokskola piedāvā plašāko interešu izglītības mūzikas nodarbību klāstu Jelgavā. Šeit ir iespējams apgūt akustisko, elektrisko un klasisko ģitāru, basģitāru, šobrīd ļoti populāro ukuleli, klavieres, saksofonu, bungas un estrādes vokālu.

Papildus visam, pieejams plašs grupu nodarbību klāsts – ritmika bērniem (3-6 gadu vecuma grupai), mūzikas pamati (skolas vecuma bērniem), rokskolas koris, ģitāristu pulciņš, mūzikas moderno tehnoloģiju pulciņš, rokmūzikas ansamblis jau spēlējošajiem un sezonas jaunums – radošais improvizācijas teātris.

1. septembra mācību sākuma ieskaņas koncerta vieni no dalībiekiem ir jau pieredzējušie un sevi spilgti parādījušie - “Laime Pilnīga”, kuru dziesmas dzirdamas radiostaciju viļņos un koncerti neatstāj vienaldzīgu nevienu klausītāju, turklāt divi no grupas dalībniekiem ir skolotāji BJMK Rokskolā: Mārcis Vasiļevskis šajā mācību gadā mācīs elektriskās ģitāras spēli, savukārt pie “Laime Pilnīga” solista Ervīna Ramiņa, kurš skolā strādā jau no skolas dibināšanas - 2008. gada, var apgūt vokālās prasmes.

Ervīns Ramiņš par darbu Rokskolā: “Rokskolā darbojos jau 13 gadus, no tās pašiem pirmsākumiem. Skolā vadu vokāla nodarbības un vairākus skolas mācību ansambļus, kā arī skolas kori. Šajā laika posmā kopā ar domu biedriem mums ir izdevies radīt fizisku vietu - skolu, kas iemieso otro māju sajūtu, un tādējādi neizpaliek arī rezultāts: daudzi mūsu absolventi turpina mūzikas gaitas, strādā pie mums par skolotājiem, ir devušies mācīties uz ārzemēm un ir kultūras cilvēki. Tas viss mani un visus mūs ļoti iedvesmo un dod spēku ikdienas darbos.”

Ieeja koncertā ir bez maksas. Visiem apmeklētājiem lūgums ievērot visus šobrīd spēkā esošos epidemioloģiskos ierobežojumus!

Foto: publicitātes