Ar skatu uz Nākotni

Vairāk nekā divdesmit gadu Ilze Lomakina vada deju kolektīvu “Nākotne”, un nu jau gandrīz gadu viņai uzticēta arī Glūdas pagasta kultūras nama “Nākotne” darba organizēšana.

– Kā no deju kolektīva vadītājas kļuvāt par visa kultūras darba vadītāju?

Septembrī deju kolektīvs sāks savu 22. sezonu, līdz ar to kultūras dzīve man nav sveša. Visus šos gadus, vadot deju kolektīvu, esmu risinājusi kultūras jautājumus un vadījusi pasākumus. Es vadu gan vidējās paaudzes kolektīvu, gan pirmsskolas deju kolektīvu “Taurenītis”. Man ir pedagoģiskā izglītība, un 26 gadus esmu nostrādājusi pirmsskolas izglītības iestādē, no tiem pēdējos 15 biju metodiķe.

Kultūras darba vadīšana man tika piedāvāta atkārtoti jau trešo reizi. Iepriekš nebiju gatava iet prom no bērnudārza, bet ar laiku sapratu, ka ir vērts pēc šiem gadiem kaut ko mainīt. Un ir labi.

– Ir daudz izaicinājumu, sākot strādāt citā jomā?

Jā, bet, pateicoties iepriekšējām kultūras nama vadītājām, kas visiem kolektīviem uzticējās un ļāva brīvi darboties, arī risinot finansiālos jautājumus, man šis darbs nav nekas svešs. Arī pirmsskolas izglītības iestādē kopā ar vadītāju un vēlāk direktori veidojām budžetu. Tāpat atskaites un pārskatus gan izglītības, gan kultūras jomā. Izglītība un kultūra iet roku rokā. Protams, ir cilvēki, kas man palīdz, – gan kolēģes no citiem kultūras namiem, gan kultūras pārvaldes darbinieces. Sadarbība ir, un tā ir ļoti svarīga.

– Kāds ir jūsu vidējās paaudzes kolektīvs “Nākotne”? Kas 22 gados kopā piedzīvots?

Man viegli atcerēties deju kolektīva dibināšanu, jo tajā gadā veidojām arī savu ģimeni. Sastāvs ik palaikam mainās, bet priecājos, ka jauni cilvēki, pat nedejotāji, atrod ceļu pie mums. Pašreiz kolektīvs ir ļoti stabils, var just, ka visiem tā ir sirdslieta. Es nekad nevirzu uz augstiem rezultātiem, vienmēr esmu vēlējusies, lai cilvēki labi justos. Mums ir savas tradīcijas, organizēju kolektīvu izbraukumus, piedalāmies festivālos, bet vairāk izvēlamies koncertceļojumus.

Kādreiz koncertējām ļoti daudz, bet tagad ņemu vērā dejotāju vēlmes. Rūpīgi izvērtējam piedāvājumus, ja visi vēlas, tad braucam. Protams, ir obligātie novada un valsts pasākumi, kuros piedalāmies, bet pārējos sadraudzības koncertus izvērtējam.

Mums ir jauki 8.Marta svētki, puiši parasti izdomā, kā apsveikt kolektīva meitenes – tiek organizēts pasākums, dziesmas un teātra izrādes. Mums ir brīnišķīgs kolektīvs.

Foto: no personīgā albuma