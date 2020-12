Arī šogad Jelgavas bērniem dāvina svētku izrādi

Ik gadu decembrī Jelgavas pašvaldība pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu piecgadniekiem un sešgadniekiem, kā arī 1.–4. klašu skolēniem dāvina Ziemassvētku izrādi. Izņēmums nav arī šis gads, un mazie jelgavnieki svētku gaidīšanas laikā tiek iepriecināti ar Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra iestudēto lugu "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši" Arvīda Matisona režijā. Tā video formātā pieejama gan latviešu, gan krievu valodā un sākot no 8. decembra kopā ar dāvanām bērniem tiks nogādāta pilsētas izglītības iestādēs, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Izrāde šogad nonāk pie 4327 Jelgavas bērniem 29 izglītības iestādēs – 21 bērnudārzā un astoņās skolās. Izrāde iestudēta šoruden, un tā īpaši pielāgota video formātam, tādējādi sniedzot iespēju gan pilsētas bērniem saņemt īpašu Ziemassvētku sveicienu, gan Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktieriem attālināti tikties ar mazajiem skatītājiem laikā, kad izrādes klātienē nevar notikt. Katrā no valodām izrādē spēlē savs aktieru ansamblis.

Izrāde "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši" jaunā iestudējumā iepazīstina skatītājus ar labi zināmo brāļu Grimmu pasaku par princesi Sniegbaltīti, kuras ļaunajai pamātei skauž meitenes skaistums. Pamāte pavēl medniekam no Sniegbaltītes atbrīvoties, taču viņš to neizdara, un princese nonāk pie septiņiem rūķīšiem. Vēlāk, pamātei pašai cenšoties īstenot savu plānu, meitene apēd saindētu ābolu, un tikai īstas mīlestības skūpsts atgriež viņu pie dzīvības. Teju stundu garo izrādi papildina muzikāli priekšnesumi, dejas, kā arī īpašs sveiciens bērniem no paša Ziemassvētku vecīša.

Līdztekus iespējai vērot izrādi ar skolu un bērnudārzu starpniecību pie bērniem nogādātas arī dāvanu paciņas, kuru saņemšanu katra izglītības iestāde organizē individuāli. Tāpat tiks nodrošināta iespēja izrādes ierakstu izvietot e-kanālos, lai bērns pasaku varētu noskatīties attālināti savās mājās kopā ar ģimeni.

Foto: kadrs no izrādes, Jelgavas pašvaldība