Atjaunoti kampaņas "#Ēkultūra" resursi, aicinot kultūras norises baudīt virtuāli

Kultūras ministrija (KM) un tās iestādes apkopojušas un atjaunojušas kampaņas "#Ēkultūra" resursus, aicinot iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises baudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti.

Kā informēja KM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale, vienuviet informācija par "#Ēkultūra" digitālajiem piedāvājumiem un e-pakalpojumiem ir atrodama KM tīmekļvietnē "km.gov.lv". Turklāt katrs kampaņas dalībnieks par piedāvājumu informēs savos sociālo tīklu profilos. Mirkļbirkas "#Ēkultūra" lietojums palīdzēs iedzīvotājiem vieglāk atrast informāciju par visu kampaņas ietvarā piedāvāto.

Kokale pavēstīja, ka starp jaunumiem "#Ēkultūra" izceļams Dailes teātris, kam 19.novembrī apritēs 100 gadi un šomēnes tas atvērs savas aizkulises digitāli. Sadarbībā ar portālu "Delfi" tiek gatavotas rakstu sērijas "Dailes teātrim 100," kurās skatītājiem tiks atklāta ikdienā neredzamā teātra daļa, stāstot par teātra kultūru un radīšanas procesu. Savukārt no 19.novembra teātra tīmekļvietnē virtuāli varēs izstaigāt kostīmu izstādi "Tuvāk kailumam," kurā būs iekļauti 40 teātra izrāžu kostīmi - gan vēsturiskie, gan mūsdienu.

Jaunais Rīgas teātris (JRT) no 27.novembra interneta platformā "agentura.jrt.lv" piedāvās šovasar filmēto daudzsēriju mākslas filmu "Aģentūra," ko būs iespējams skatīties no jebkuras ierīces sev ērtā laikā visā pasaulē. Tas ir maksas piedāvājums - iespēja baudīt JRT aktieru sniegumu tuvplānā savās mājās, visas ģimenes lokā desmit stundu garumā maksās 50 eiro, savukārt, iegādājoties iepriekšpārdošanā no 20.novembra līdz 26.novembrī daudzsēriju mākslas filmu varēs noskatīties par 40 eiro.

Pēc KM pārstāves paustā, īpašu piedāvājumu skolēniem valsts svētku laikā sagatavojis Latvijas Nacionālais teātris. No 16.novembra līdz 26.novembrim, piedāvājot interesentiem noskatīties digitālu izrādi "Tikšanās vieta - Rīgas pilsētas II teātris", kas iekļauta programmā "Latvijas skolas soma".

Līdz novembra beigām pieejama teātra arī trupas "Kvadrifrons" interaktīvā klausāmizrāde "Rolanda dziesma", kas nominēta 2019./2020.gada sezonas "Spēlmaņu nakts" balvai kategorijā "Gada notikums digitālajā vidē." Izrāde ir klausāma pa telefonu, un to iespējams darīt jebkurā paša izvēlētā vietā un laikā, iegādājoties biļeti un līdz ar to - individuālu pieejas kodu - teātra trupas tīmekļvietnē "kvadrifrons.lv".

Kokale atzīmēja, ka ievērojami papildināts virtuāli pieejamais klasiskās mūzikas koncertu klāsts - Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) izveidojis "LNSO digitālo koncertzāli". Noteiktos datumos LNSO sociālā tīklā "YouTube" vietnē ikvienam bez maksas būs iespēja baudīt līdz šim neredzētus LNSO koncertu videoierakstus.

Savukārt Liepājas Simfoniskā orķestra (LSO) mājaslapā skatāms koncertinterviju cikls "Tuvāk", izglītojošs koncerts bērniem un koncertsaruna "Mūzika kultūrvēstures telpā," tāpat papildināts orķestra piedāvājums vietnē "Replay.lv" un ""Latvijas Radio 3 - Klasika" arhīvos.

KM akcentēja, lai arī muzeji ārkārtējās situācijas laikā atvērti arī klātienes apmeklējumiem, arī šajā jomā papildināts "#Ēkultūra" virtuālais piedāvājums. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) digitālajā piedāvājumā iekļāvis audio un video stāstus par mākslu, kā arī daļu no mākslas darbu "zelta fonda," kas glabājas LNMM, savukārt Rundāles pils muzejs "#Ēkultūra" resursu krātuvi papildinājis ar īsfilmām par mākslas stiliem un muzeja tīmekļvietnē apskatāmajiem digitalizētajiem krājuma priekšmetiem. Savukārt amatierkolektīviem noteikti noderēs Latvijas Nacionālā kultūras centra ekspertu padomi attālinātajai darbībai kultūras mantojuma, lietišķās mākslas un tautas mūzikas jomās.

Pirmoreiz informatīvā kampaņa "#Ēkultūra" tika organizēta šopavasar, Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā, sākot no 16.marta.

Foto: