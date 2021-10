Atklāti par “Prāta vētras” puišiem

Krievu rakstniece stāsta, kā tapusi grāmata par populārajiem mūziķiem un kāds iespaids palicis par Jelgavu



Alīna Katrāne-Šilinga (Алина Катран-Шиллинг) sarunā ar “Ziņām” dalījās ar to, kā tapa grāmata “Ты не один. От песочницы до стадиона” (“Эксмо”, 2021), kas Latvijā izdota ar nosaukumu “Meklēt vienam otru” (“Prāta vētras skaņu ierakstu kompānija”, 2021). Intervijā autore dalās ar savu grāmatas dzimšanas pieredzi, stāsta par pazīšanos ar “Prāta vētras” puišiem un iespaidiem, staigājot pa Jelgavas ielām un iepazīstot artefaktus, kā arī ieskicē, par ko būs viņas topošie darbi.

– Grāmata sākas ar īsu Jelgavas aprakstu… Ko jūs vēl interesantu uzzinājāt par mūsu pilsētu, strādājot pie šī projekta?

Līdz šim es par Jelgavu biju dzirdējusi vien vēstures stundās skolā, jo tur reiz dzīvojusi mūsu ķeizariene Anna Ivanovna (Anna I). Viņu turp izsūtīja, bet pēcāk viņa atgriezās Krievijā, lai ieņemtu troni. Ilgi gan Anna nevaldīja.

Es biju ļoti priecīga atbraukt uz jūsu pilsētu, man bija būtiski redzēt to savām acīm. Labprāt pa to pastaigājos, apskatīju skolu, kur “Prāta vētras” puiši reiz mācījās, viņu mājas, pagalmus. Ļoti žēl, ka pilsēta tik ļoti cieta kara laikā un ka šodienas Jelgava ir maz līdzīga tai, kas bija pirms kara, proti, ir palikušas vien dažas vēsturiskas ēkas.

– Jūs ar Jāni Jubaltu apstaigājāt grupas vēsturē būtiskas vietas. Kas visvairāk iepatikās mūsu pilsētā?

Protams, iespaidoja tornis, kas ir palicis no Svētās Trīsvienības baznīcas. Mani allaž pārņem tirpas, redzot senas celtnes, turklāt puišu bērnībā tas izskatījās gaužām citādi. “Prātnieki” stāstīja, ka toreiz viņus biedējuši, ka tur it kā esot aprakts krievu tanks. Es biju ļoti priecīga ieraudzīt, cik ļoti labā stāvoklī tornis ir šobrīd. Katrā stāvā man bija ko aplūkot, un no torņa augšdaļas bija pārredzama visa Jelgava.





Foto: Marija Mitrofanova