Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija sāk 20. sezonu

Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" šogad svin savu 20. gadu un piedāvā jauno kolekciju, kurā iekļautas 28 interesantas un daudzveidīgas grāmatas dažādām bērnu un jauniešu vecuma grupām: 5+, 9+, 11+, 15+, kā arī vecākiem un vecvecākiem. Projektā iesaistītas arī Jelgavas bibliotēkas, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kolekcijā iekļautas izdevniecību "Jāņa Rozes apgāds", "Zvaigzne ABC", "Liels un mazs", "Latvijas Mediji", "Pētergailis", "Dienas Grāmata", "Aminori" un "Lietusdārzs" izdotas grāmatas. Nelielajā kolekcijā pārstāvēti 14 oriģinālliteratūras darbi un 14 tulkojumi no dažādām valodām – lietuviešu, igauņu, zviedru, somu, krievu, franču un katalāņu. Projektā piedalās un savus aktīvos un ieinteresētos grāmatu draugus gaida visas četras Jelgavas pilsētas bibliotēkas.

Žūrijas programmā var piedalīties ikviens. Lai piedalītos, jādodas uz savu tuvāko bibliotēku un jāvaicā bibliotekāram par Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju. Informatīvais plakāts "Lasi un vērtē" iepazīstinās ar visām kolekcijas grāmatām, kuras pieejamas lasīšanai. Kad grāmata rezervēta un izlasīta, jāpieraksta svarīgākās atziņas, kas lasītāju aizkustinājušas un rosinājušas domāt. No 28 grāmatu kolekcijas ir jāizlasa vismaz sešas un jāaizpilda to novērtējuma anketa, kas pieejama vietnē www.lasamkoks.lv un bibliotēkās.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija Latvijā veiksmīgi darbojas jau no 2001. gada. Tā ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, kas tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un kopš 2007. gada tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni un jaunieši, un no 2012. gada – arī pieaugušie –, tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem. Savukārt par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji. Kopš pirmsākumiem, kad programmā piedalījās ap 100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju tūkstošus. 2018. gadā programmā bija jau ap 20 000 lasītāju no 630 Latvijas bibliotēkām un skolām, kā arī 57 latviešu diasporas centriem citās pasaules valstīs. Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

Vairāk par Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas norisi lasi ŠEIT.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs