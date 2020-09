Bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis”- Anitas Rupeikas ilustrāciju izstāde

Līdz 31. oktobrim Jelgavā, bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis” Zemgales prospektā 7 ir aplūkojama Anitas Rupeikas ilustrāciju izstāde “Es māku tikai zīmēt”. Izstādē ir apskatāmas ilustrācijas, kas tapušas pēdējo 5 gadu laikā, kā arī ir iespēja ielūkoties vēl nepublicētā grāmatā, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska.

Par sevi ilustrāciju autore saka tā “Es slikti rēķinu, nemāku braukt ar mašīnu, valodas mācos ar grūtībām un pat vienkārši dzenot naglu sienā protu sevi satraumēt. Es māku tikai zīmēt. Labi tas vai slikti? No pašas bērnības es gribēju ilustrēt grāmatas un zīmēt animāciju. Laikam uz šo mērķi koncentrējos pārāk stipri, jo neko citu lietderīgu neiemācījos. Ja nu vienīgi cept kūkas un cepumus. Jo kas var būt labāks, kā silta tēja, garšīga kūka un mīļotais darbs – zīmēšana!”

A. Rupeika ir ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā un ir pazīstama kā ilustrāciju autore populārām bērnu grāmatām, piemēram, J. Zvirgzdiņa grāmatai “Tobiass un Rakstnieks”, S. Košeļovas grāmatai “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās”, kas tika iekļauta 2020. gada Bērnu žūrijas grāmatu izlasē, un I. Melgalves grāmatai “Mamma, kas apēda bērnus”, kas tika nominēta Jāņa Baltvilka balvai bērnu literatūrā un grāmatu mākslā 2018. gadā.

Pazīstamā ilustratore ir piedalījusies arī vairāk nekā 20 izstādēs, zīmējusi komiksus un ir strādājusi pie vairākām animācijas filmām, piemēram, pie studijas “Lokomotīve” tapušās pilnmetrāžas animācijas filmas “Saule brauca debesīs”.

Bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” Zemgales prospektā 7 ir atvērta pirmdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten 10 līdz 18, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 20, bet sestdienās no pulksten 9 līdz 14.

Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka