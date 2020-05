Bērnu un jauniešu mūzikas klubs ar mūziku vieno sabiedrību

Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (BJMK) ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu uzsāk projektu “Mūzika vieno sabiedrību”. Projekts paredzēts kā pasākumu kopums, kas vērsts uz saliedētu un pilsoniski aktīvu jauniešu kopienas veidošanu Jelgavā un tās apkaimē. Nozīmīgākā mērķa grupa projekta īstenošanā ir bērni un jaunieši ar dažādām sociālajām iespējām, tā galvenais uzvedums – parādīt šiem bērniem un jauniešiem, kādas ir iespējas iesaistīties pilsoniskajos procesos un kādi no tā ir iespējamie ieguvumi viņiem pašiem un pārējai sabiedrībai, “Ziņas” informē BJMK pārstāve Ieva Reinberga-Ramiņa.

Liela uzmanība projekta gaitā tiks pievērsta jauniešu sociālās atstumtības riskiem, piederības sajūtas Latvijai stiprināšanai un kritiskās domāšanas veicināšanai, skaidro I.Reinberga-Ramiņa. Arī starppaaudžu saliedētība ir būtisks šī projekta aspekts, tāpēc tā īstenošanas gaitā plānots pievērst jauniešu uzmanību tam, ko viņi var mācīties no saviem vecākiem un vecvecākiem.

Projekta laikā notiks dažādi uz kopienas saliedēšanu vērsti pasākumi – brīvprātīgā darba talkas, labdarības koncerti, lekcijas un festivāls. Visas aktivitātes tiks piemērotas un koordinētas, vadoties pēc valstī esošās situācijas un vīrusa izplatības dēļ noteiktajiem cilvēku pulcēšanās un pasākumu norises ierobežojumiem.

Pirmais pasākums plānots jau 2. jūnijā, kad brīvprātīgā darba talkā kopīgi tiks sakopta BJMK apkārtne Jelgavas vecpilsētā. Ņemot vērā pastāvošos ierobežojumus vīrusa izplatības dēļ, talkai iepriekš jāpiesakās.

Projekta gaitā paredzēti arī labdarības koncerti, kuru mērķi varēs izdomāt paši koncertu dalībnieki, piemēram, vākt ziedojumus dzīvnieku patversmei vai jebkura cita sabiedrībai lietderīga mērķa atbalstīšanai, kā arī plānota izglītojoša lekcija/diskusija, kā bērniem un jauniešiem iesaistīties pilsoniskajā sabiedrībā un būt noderīgiem.

Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem būs brīvdabas festivāls Svētē “Līgotnēs”, kurā visas dienas garumā skanēs dzīvā mūzika, ko izpildīs gan BJMK aktīvie jaunieši, gan citi muzikālie jaunieši no Jelgavas apkaimes, – atkarībā no tā, kādi būs atļautie pulcēšanās nosacījumi plānotajā festivāla norises laikā jūnijā. Festivālā risināsies arī dažādas izglītojošas aktivitātes, radošās darbnīcas par kritisko domāšanu, bērnu tiesībām un pienākumiem, neformālās izglītības metodēm.

Foto: BJMK