Bibliotēka ir kļuvusi par sociālo telpu (FOTO)

Jau kopš pagājušā gada jūnija Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis” atrodas jaunā adresē – Zemgales prospektā 7. Bibliotēkas vadītāja Dace Labdzere stāsta, ka tādējādi rastas ne tikai plašas un skaistas telpas, bet arī jaunas iespējas realizēt mūsdienām atbilstošas bibliotēkas konceptu.

Atvērta ikvienam

“Mūsu atrašanās blakus “Jundai” ir pareizs stratēģiskais solis. Sākotnēji nedaudz uztraucāmies par to, kurš te nāks, jo esam nomalē. Bet to mazo mirkli, kad septembrī atvērās “Junda”, te bija pilns ar bērniem! Viņi nāca lasīt, spēlēties un vienkārši atpūsties šūpuļkrēslos un pufos, neko nedarot, jo arī tas bibliotēkā ir atļauts,” stāsta D. Labdzere, kas pati nozarē strādā nesen, tādēļ jo īpaši labi spēj novērtēt, kā pēdējos trīsdesmit gados ir attīstījušās bibliotēkas.

“Ir ļoti izmainījies bibliotēkas statuss, tā no grāmatu krātuves kļuvusi par sociālo telpu, tādu kā socializēšanas vietu, kas ir atvērta visiem. Pamatuzdevums, protams, joprojām ir nodot informāciju par brīvu jebkuram sabiedrības slānim. Mēs esam viena no retajām iestādēm, kas ielaiž jebkuru cilvēku, jo katram ir jābūt iespējai saņemt informāciju. Izņēmums ir kādi, kas ļoti nogrēkojušies pret mūsu grāmatām, tos tad uz laiku no bibliotēkas izslēdzam. Bet citādi bibliotēka neatsaka nevienam. Piemēram, domē un citur ir apsargs, bet pie mums tiek iekšā jebkurš, sarežģītos gadījumos palīdz pašvaldības policija. Jebkuram cilvēkam ir jādod iespēja, jo neviens nezina, kurā brīdī būs tas mazais grūdieniņš vai klikšķītis, kad notiks kas labs. Bibliotēka ir milzīgs potenciāls, kas vajadzīgs sabiedrībai,” pārmaiņas iezīmē vadītāja.

Visu rakstu lasiet 21.janvāra “Zemgales Ziņās”

Foto: Iveta Pavziniuka un no bibliotēnas “Zinītis” albuma