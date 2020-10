Bibliotēkā notiks Rasmas Urtānes un Baibas Rivžas grāmatas "Baiba" atvēršanas svētki

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē šodien, 25. oktobrī pulksten 13, notiks Rasmas Urtānes un Baibas Rivžas grāmatas "Baiba" atvēršanas svētki, informē bibliotēkā.

Baiba Rivža ir Latvijas ekonomiste, augstskolas pasniedzēja un politiķe, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas priekšsēdētāja, Eiropas Akadēmijas Zinātnes konsulatīvās padomes locekle, Eiropas Lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātņu apvienības (UEAA) vadības komitejas locekle, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidente un akadēmiķe. Bijusi arī izglītības un zinātnes ministre, kā arī 9. Saeimas deputāte. Jelgavniekiem B. Rivža ir labi pazīstama arī kā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pasniedzēja un profesore.

Grāmatas saturs ir aizraujošs, tajā atspoguļots Grasbergu dzimtas veidošanās un attīstības periods laikmetu griežos, personību veidošanās vēsturiskajos aspektos, iznesot cilvēciskos pārdzīvojumus caur mīlestību, darbu, kara un pēckara gadiem, prasmi pielāgoties dažādiem politiskiem un sociālajiem apstākļiem. Prast zaudēt un iegūt, tā ir uzņēmīga cilvēka īpašība.

Monogrāfijā no cilvēku liecībām un dzīvesstāstiem, balstoties uz faktiem, tiek apskatītas profesores Baibas Rivžas dzimtas tradīcijas, paaudžu gadsimtiem ilgā attīstība, dzīves gudrības un vērtības. Grāmatā caur spīta, virzības uz sasniegumiem, mīlestības un veiksmju, sāpju un kritienu, karjeras kāpņu prizmu, ir izstāstīta akadēmiķes dzīve, sākot no stāstiem par B. Rivžas ģimeni, dzīvi Jelgavā, skolas un studiju gadiem. Īpaši tiek izcelti Baibas darba gadi, kā arī zinātniskā darbība. Nodaļā "Sieviete var" iespējams izlasīt par to, kā B. Rivža kopā ar domubiedrenēm nolēma apvienot Jelgavas enerģiskās sievietes, kurām ir interese uzņēmējdarbībā, dibinot organizāciju "Astra". Īpaši aizkustinošas ir profesores attiecības ar dzīvesbiedru, LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesoru, vadošo pētnieku Pēteri Rivžu – nodaļā "Mīlestība mūža garumā" ir lasāmas Pētera vēstules, ko Baiba gadu gaitā sakrājusi.

Daudzšķautņaina, ar labirintiem un negaidītiem pavērsieniem, grāmata "Baiba" aptver akadēmiķes dzīvi no dažādiem skatupunktiem – tā stāsta gan par kāzu un dzīves jubilejām, gan Triju Zvaigžņu ordeņa iegūšanu, par atmiņām, mazbērniem, par darbu kā LLU Ekonomikas fakultātes (tagad Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte) dekānei un nākotnes plāniem.

Grāmatas recenzijā LZA Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde uzsver: "Ļoti iedvesmojošs, aizraujošs un dziļš dzīvesstāsts, kas māca domāt nevis dienu vai gadu, bet gadsimtu griezumā. Grāmata "Baiba", kas tika veidota kā biogrāfija un stāsts par vienu drosmīgu un cienījamu dzimtu, manuprāt, ir pārsniegusi biogrāfiskās robežas, jo ietver sevī kultūrvēsturisku, pedagoģisku, zinātnisku un humānistisku vērtību."

Grāmatas atklāšanā LLU B. Rivža izteica pateicību līdzautorei Rasmai Urtānei, recenzentiem, savai ģimenei, īpaši – dzīvesbiedram Pēterim, uzsverot, ka tieši viņš esot bijis lielākais monogrāfijas kritiķis. Liela nozīme grāmatas tapšanā bija arī Baibas skolotājiem, kuri iedrošinājuši bērnībā rakstīt dienasgrāmatu, pateicoties kam, profesore savas atmiņas, ikdienas domas un svarīgos dzīves notikumus ir pierakstījusi jau no piektās klases. "Ir labi padarīta darba sajūta," uzsvēra B. Rivža un norādīja, ka šī grāmata kalpos kā dzimtas stāstu avots nākamajām ģimenes paaudzēm.

