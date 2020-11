Bibliotēkā uzplaukst krāsas autoru kolektīva mākslas izstādē "Ziedi"

No 1. līdz 30. novembrim Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas centrā, Akadēmijas ielā 26, būs redzama autoru kolektīva darbu izstāde "Ziedi". Lielākā daļa mākslinieču oktobra mēnesī bibliotēkā jau parādīja savu veikumu, apvienojoties izstādē "Mežs". Novembrī, kad dabā ir vismazāk košu krāsu, autores bibliotēkā ienesīs krāsu prieku caur ziedu krāšņumu, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas speciāliste Maija Rubauska.

Savus darbus bibliotēkas apmeklētājiem parādīs mākslinieces Anda Buškevica, Ilze Ezerniece, Ludmila Grinberga, Anna Kaltigina, Inga Rudzīte, Ivanda Spulle-Meiere, Nellija Skujeniece, Dita Veģe, Inita Vilks, Asnate Marts Zutere un Mairita Zvirgzdiņa.

Izstādes organizatore un māksliniece Inita Vilks Jelgavas mākslinieču izvēlēto ziedu motīvu šajā izstādē skaidro ar to, ka ziedi ir skaistuma simbols: "Ikvienam ir iespēja izvēlēties sev tīkamāko. Mēs mīlam ziedus skaistuma un arī smaržas dēļ, un dāvinām, lai pateiktu to, ko nespēj vārdi. Ne velti floristu devīze skan: "Pasaki to ar ziediem!"".

Izstāde Jelgavas pilsētas bibliotēkā būs apskatāma visu novembri bibliotēkas darba laikā: darbdienās no pulksten 10 līdz 19, bet svētdienās no pulksten 10 līdz 17. Sestdienās bibliotēka ir slēgta.

Foto: Ditas Veģes glezna