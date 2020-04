Bibliotēku nedēļā atver piekļuvi Jelgavas fotogrāfiju kolekcijai

Šonedēļ visā Latvijā noris Bibliotēku nedēļa, kas ir laiks, kad bibliotēkas pastiprināti pievērš uzmanību to nozīmei sabiedrībā. Šā gada Bibliotēku nedēļas tēma ir "Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno" (Inspire, Engage, Enable, Connect). Tematiskās nedēļas aktivitātēs iesaistās arī Jelgavas pilsētas bibliotēka, piedāvājot ieskatu īpašā fotogalerijā ar pilsētvides kadriem, informē bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska.

Bibliotēku nedēļā Jelgavas pilsētas bibliotēka vēlas atgādināt ikvienam par bibliotēkas un vietējās kopienas ciešo sazobi, darot to caur konkrētu piemēru. 2018. gadā, par godu Latvijas simtgadei, dzejnieks, jelgavnieks Harijs Krūze nodeva Jelgavas pilsētas bibliotēkas glabāšanā un ikviena interesenta rīcībā savu fotogrāfiju digitālās kopijas – 592 attēlus, kuros iemūžināta joprojām mainīgā Jelgavas pilsētvide 21. gadsimta sākumā. Kolekcija ir unikāla laikmeta liecība un atmiņu glabātāja. Tajā apskatāma mainīgā pilsēta, notvertas ainavas, kādas tās bija vakar, bet, iespējams, nebūs vairs rīt. Tā ir nesenā vēsture, kurai mēs ne vienmēr pievēršam uzmanību, taču rīt arī šodienas pilsētvide jau būs vakardienas daļa. Tas ir nebeidzams process, kurā esam iesaistīti mēs visi.

Līdz šim zibatmiņa ar H. Krūzes fotogrāfijām ikvienam interesentam bija pieejama bibliotēkas lasītavā, un attēli gaidīja savu kārtu apstrādei un pievienošanai e-katalogā. Šobrīd, daļēji pateicoties šā brīža situācijai valstī, Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbiniekiem bijusi iespēja intensīvi pievērsties darbam ar šo kolekciju. "Beidzot varam svinīgi paziņot – kolekcija ir iespējota – visas fotogrāfiju digitālās kopijas ir pievienotas Jelgavas pilsētas bibliotēkas kopkatalogā un pieejamas apskatei ikvienam interesentam no ikvienas Latvijas un pasaules vietas. Fotogrāfijām ir izveidoti apraksti, norādot tajās redzamās ielas, kā arī zināmākos objektus, kas redzami attēlos. Visas fotogrāfijas ir sagrupētas pa ielām, līdz ar to, atverot vienu attēlu, būs redzamas arī pārējās šīs ielas fotogrāfijas," skaidro Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne, piebilstot: "Šis ir tikai viens, bet spilgts piemērs tam, kā bibliotēka ir kopā ar vietējo kopienu, kā kopā mēs varam saglabāt un padarīt redzamas mūsu laikmeta liecības. Tāpēc aicinām ikvienu – ja arī tavā rīcībā ir interesantas fotogrāfijas, atmiņu pieraksti vai citas liecības, kas būtu nozīmīgas un interesantas ikvienam jelgavniekam – esi kopā ar mums, dalies ar mums un būsim kopā to saglabāšanā!"

"Lai gan valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ šā gada Latvijas Bibliotēku festivāls, kas tradicionāli ir Bibliotēku nedēļas lielākais sarīkojums, ir atcelts, Bibliotēku nedēļa netiek atcelta. Tās laikā 23. aprīlī tiek organizēts Latvijas bibliotekāru 13. kongress. Pirmo reizi Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) gandrīz 100 gadus garajā vēsturē, tas norisināsies tiešsaistes formā. Savukārt bibliotēkas Latvijā šajā nedēļā katra savā veidā ikvienam atgādina – mēs joprojām esam kopā ar Jums," informē B.Īvāne.

H.Krūzes fotokolekcija apskatāma ŠEIT.

Foto: Harijs Krūze