Būt labākajam, kas varu būt

Ervīns Ramiņš ir BJMK Rokskolas mākslinieciskais vadītājs un vokāla skolotājs. Vēl arī rokgrupas “Laime pilnīga” solists un cilvēks ar sirsnīgu humora izjūtu. Viņš katram, kurš vēlas iemācīties dziedāt, atradīs īpašo pieeju, vienalga, vai cilvēkam seši vai sešdesmit gadi.

– Tev ir Emīla Dārziņa Mūzikas skolas un arī Mūzikas akadēmijas izglītība, taču tu nenāc no muzikālas ģimenes. Kas bija tas, kas lika mūziku apgūt profesionāli?

Ģimenē neviens ar mūziku nenodarbojās, bet tēvs varēja to darīt. Pirms armijas viņam bija sava grupa, bet, kad atgriezās, izlēma būt inženieris. Muzikalitāte mūsu ģimenē ir dzīvojusi vienmēr, tikai sanācis tā, ka esmu pirmais, kas aizgājis šo ceļu profesionāli.

Sākums bija pavisam vienkāršs – mamma piedāvāja iet mūzikas skolā, kur jau gāja māsa. Nekādas citas izvēles īsti nebija, modernās dejas droši vien sanāca vidēji, ko tad citu varēju darīt? Atceros, ka kompromiss bija ļaut man izvēlēties akordeonu vai klavieres. Bija skaidrs, ka nelielā dzīvoklī flautai vai vijolei neviens nepiekristu, tad es izvēlējos klavieres un aizgāju uz kora klasi, kur mācījos arī solo dziedāšanu.

Tad solfedžo skolotājai dēls beidza Dārziņskolu un viņa eksāmenam vajadzēja jaunu cilvēku, ko apmācīt savā specialitātē. Skolotāja izvēlējās mani, un tā es sāku mācīties spēlēt trombonu. Padevās tik labi, ka eksāmenā mani noskatīja trombonistu guru Boļeslavs Voļaks, un tā no piektās klases es pārgāju mācīties uz Dārziņskolu. Dzīvoju Ogrē un katru dienu braukāju uz Rīgu. Tie bija kolosāli gadi, man bija izcils skolotājs, kurš iemācīja saprast mūziku un ļoti iedvesmoja. Joprojām, strādājot par pedagogu, izmantoju daudz ko no tā, ko apguvu pie viņa. Skolotājs bija ļoti spēcīga personība, un es jau principā no piektās klases zināju, kādi būs manas dzīves turpmākie sešdesmit gadi. (Smejas.) Nebija citas domas, pēc skolas sekoja Mūzikas akadēmija, bakalaurs, maģistrs un orķestris.

Foto: Ruslans Antropovs un no personīgā arhīva