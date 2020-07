Čellists Maksims Beitāns atklās klasiskās mūzikas festivālu tiešsaistē

Ar Jelgavā dzimušā pasaulē pazīstamā čellista Maksima Beitāna un pianistes Jelgavas Mūzikas vidusskolas pedagoģes Natālijas Prihodčenko uzstāšanos 31. jūlijā tiks atklāts starptautisks tiešsaistes klasiskās mūzikas festivāls "Absolute Classics 2020", informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Uzstāšanās, kuru arī pēc pārraides varēs noskatīties festivāla lapā sociālajos tīklos "Facebook" un "Youtube", ierakstīta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. ""Academia Petrina" ir viena no manām mīļākajām ēkām, tāpēc regulāri tur atgriežos. Telpās ir ļoti laba akustika un jūtams vēsturiskais gars, tāpēc, ja ir iespēja, cenšos tur aizvadīt arī mēģinājumus. Protams, tas var notikt, pateicoties atsaucīgajiem muzeja darbiniekiem, tāpēc īpašs paldies par viesmīlību Gitai Grasei un Marijai Kauperei," stāsta M.Beitāns. Ieraksts Jelgavā tapis kā virtuāla uzstāšanās "Absolute Classics" festivālam, kas ierasti ik gadu klātienē notiek Skotijas Damfrīsas un Gelovejas reģionā, pulcējot tur labākos klasiskās mūzikas izpildītājus no visas pasaules. Šogad globālās pandēmijas dēļ festivāls klātienē nevar notikt, taču rasta iespēja koncertus aizvadīt virtuāli. No 31. jūlija līdz 9. augustam katru dienu festivāla tiešsaistes lapās "Facebook" un "Youtube" ikviens var noklausīties starptautiski atzītu mūziķu uzstāšanos, un koncertu ciklu uzsāks tieši jelgavnieku koncerts.

"Festivālu ir dibinājis britu čellists Alekss Makvistons, ar kuru esmu mācījies kopā pie profesora Johannesa Goricka Dienvidšveices konservatorijā Lugāno. Līdz šim man diemžēl nav sanācis aizbraukt pie viņa ciemos, bet unikālā situācija ļāvusi piedalīties festivālā ar ierakstu, tāpēc ļoti priecājos, ka Alekss varēja sarīkot festivālu arī šogad," stāsta mūziķis. Ierakstā M.Beitāns un N.Prihodčenko izpilda četrus skaņdarbus no Džordža Geršvina un Jašas Heifeca operas "Porgy and Bess", Žorža Bizē kompozīciju "Karmenas fantāzija" un Franča Šūberta "Ave Maria". "Natālija Prihodčenko daudzus gadus bija mana klavieru skolotāja, kā arī kopā esam aizvadījuši vairākus brīnišķīgus koncertus kā duets. Arī tagad plānojam uzstāties dzimtajā Jelgavā ar jaunu programmu," atklāj M.Beitāns.

Kā stāsta mūziķis, lai arī pandēmija ierobežojusi iespējas koncertēt, aizvadītie mēneši ir pavadīti aktīvi tepat Latvijā: "Covid-19 dēļ “iestrēgu” Latvijā pirms plānotās ASV tūres un laiku šeit pavadīju ļoti labi. Latvijā vīrusa klātbūtne salīdzinājumā ar citām vietām gandrīz vai nav jūtama, tāpēc esmu ļoti lepns, ka mūsu valsts un cilvēki ir bijuši atbildīgi un disciplinēti šajā neparastajā laikā. Mēneši šeit pavadīti enerģiski – ar mūziku, sportu un jaunām idejām. Pavisam neierasta pieredze bija vēl viens ieraksts, ko veicu "Academia Petrina". Kopā ar manu labu draugu pianistu Jakopo Džakopuči ierakstījām duetu attālināti, man atrodoties Jelgavā, bet viņam – Santabarbarā Kalifornijas štatā. Tā bija uzstāšanās Beverlihilsas festivālam, kas bija plānots maijā kā klātienes pasākums. Uzstāšanos pārraidīja Beverlihilsas "Channel 10" TV kanālā."

M.Beitāna un N.Prihodčenko virtuālo uzstāšanos festivālā «Absolute Classics» var noskatīties, uzmeklējot festivāla lapu vietnēs "Facebook" un "Youtube", savukārt maijā ierakstītais attālinātais M.Beitāna un J.Džakopuci duets pieejams "Youtube", uzmeklējot "iPalpiti Music" lapu.

Foto: publicitātes