Ceļš ir izmainījis visu manu dzīvi

Jelgavniece Agita Ūbele ir nogājusi Santjago ceļu divas reizes. Vispirms 2017. gadā noiets 800 kilometru garais franču ceļš no Saint Jean Pied de Port uz Santjago de Kompastela, kuru viņa veica 34 dienās. Otrs, “Coastal Way”, iets 2019. gadā no Porto līdz Redondelai, 10 dienās pieveicot ap 250 kilometru. Tagad Agita aktīvi darbojas Latvijas Sv.Jēkaba ceļa asociācijā, veidojot Santjago ceļa posmu Latvijā.

Bija iestājusies zināma dzīves rutīna



“Katram tas stāsts ir citādāks, domāju, cik cilvēku, tik stāstu. Es visu mūžu esmu paļāvusies uz sevi, tā esmu mācīta un arī darbavietās, kur strādāju, vienmēr domāju piecus soļus uz priekšu. Taču dzīvē reti notiek tā, kā saplānots.

Mans stāsts sākas 2009. gada krīzes laikā, kad darba ziņā visu sāku no nulles. Pēc izglītības esmu siltumtehnikas inženiere, tā ir ļoti specifiska lieta, un brīdī, kad paliku bez darba, bija jāsāk domāt, ko tad vēl varu darīt. Mēģināju strādāt dažādās jomās, līdz nonācu Rīgā loģistikas nozarē. Tagad esmu sapratusi, ka man patīk sākt lietas no nulles. Tā dziļā krīze palīdzēja saprast, ka tam var tikt pāri un dzīve nebeidzas. Vairs nav bail visu sākt no jauna.

Vēlāk sākās nesaprašanās privātajā dzīvē. Es nokristījos, jo likās, ka tas palīdzēs, bet nekas daudz nemainījās. Bija iestājusies zināma dzīves rutīna – celies, brauc uz darbu, tad ir bērni un vecaistēvs, kas jākopj, saproti, ka kaut kas ir jāmaina, bet tu netiec no tā riteņa ārā. Kad izlēmu iet Santjago ceļu, man bija bail, bet domāju – ja iziešu tam cauri, varēšu varbūt savu dzīvi pagriezt par 180 grādiem.

Visu rakstu lasiet 10.septembra “Zemgales Ziņās”

Foto: no personīgā albuma un Iveta Pavziniuka