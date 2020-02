Darbu sāks sēklu bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēkā 1. martā darbu sāks nu jau tradicionālā sēklu bibliotēka. Ziemas izskaņā, kad katra dārzkopja pirksti sāk niezēt, cik ļoti gribas jau sākt rušināties piemājas dārziņā vai vismaz iesēt kaut ko podiņā uz palodzes, mūsu bibliotēka aicina savus lasītājus neturēt sveci zem pūra un savā starpā padalīties ar paša ievāktajām puķu un dārzeņu sēklām, informē bibliotēkas pārstāve Maija Rubauska.

Reizēm gadās tā, ka ir izdevies ievākt vairāk sēklu, nekā pašam nepieciešams. Dalība sēklu bibliotēkā ir lielisks veids, kā neļaut sēklām iet zudībā, pretī saņemot iespēju samainīties ar kāda cita dārzkopja izaudzētajām sēklām, tādējādi papildinot savu mazdārziņu ar, iespējams, vēl nebijušu šķirņu puķēm un dārzeņiem.

Sēklu bibliotēkas darbības princips ir pavisam vienkāršs – lasītājs atnes paša ievāktas dārzeņu vai puķu sēklas uz bibliotēku, ieliek tās speciāli sagatavotā aploksnē, pievienojot informāciju par augu, piemēram, no kuras puses atceļojušas sēklas, kad tās jāsēj, kad gaidāma raža vai ziedi, kā arī uzrakstot citas nozīmīgas norādes, kas varētu noderēt jaunajam sēklu saimniekam. Pēc tam aicinām mainīties – pretī var paņemt tik pat aplokšņu, cik skapītī ieliki.

Protams, bibliotēka nevar garantēt to, kas izaugs un vai vispār kaut kas izdīgs – ar to jārēķinās ikvienam, kas mēģina saviem spēkiem kaut ko izaudzēt. Turklāt visiem, kas izmantos sēklu bibliotēku, jābūt gataviem arī dažam labam pārsteigumam. Tomēr bibliotēka paļaujas uz saviem lasītājiem, kas spēs kritiski novērtēt sēklu atbilstību un to dīgtspēju, pirms to ielikt bibliotēkas skapītī.

Sēklu bibliotēka darbosies visu dārza sezonu līdz pat septembrim. Līdzīga sēklu bibliotēka būs atvērta arī Pārlielupes bibliotēkā. Bibliotekāri arī ļoti cer uz to, ka lasītāji atnesīs uz bibliotēku un parādīs, kas viņiem izaudzis, vai atsūtīs kādu bildīti uz info@biblioteka.jelgava.lv.

Foto: no arhīva