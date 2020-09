Lai veicinātu 7.–12. klašu skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gadsimta 60.–80. gados, no šā gada septembra līdz 2021. gada janvārim Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā norisināsies projekts “Zenit stāsti”. Tā ietvaros jaunieši aicināti uzrunāt radiniekus (vecākus, vecvecākus, krustvecākus un citus), kas šo laiku piedzīvojuši un dokumentējuši fotogrāfijās, fiksēt viņu atmiņu stāstus, mēģināt attēlos redzamās vietas atrast mūsdienās un salīdzināt tās ar pagātni, kā arī piedalīties stāstu vakaros. Iegūtie foto materiāli tiks digitalizēti, tādējādi gan papildinot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekciju “Zudusī Latvija”, gan saglabājot vērtīgus un interesantus stāstus nākamajām paaudzēm, informē Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts.

Laika posmu no 1960.–1980. gadam raksturo Latvijā no citām Padomju Savienības republikām ieceļojošie viesstrādnieki kopā ar ģimenēm, apmetoties uz dzīvi un strādājot ne vien Rīgā un Pierīgā, bet arī citās lielajās pilsētās, tostarp Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī. Projekta gaitā būs vērtīgi uzzināt, kā jauniešu radinieki atceras tā laika ikdienas dzīvi, attiecības ar iebraucējiem, no kuriem liela daļa kļuva par kaimiņiem, kolēģiem, arī draugiem un ģimenes locekļiem, kādas bija viņu emocijas un piedzīvojumi. Sevišķi aizraujoši būtu stāsti, kurus palīdzētu restaurēt tie radinieki, kuri paši bija iebraucēji Latvijā. Kādas ir spilgtākās tā laika atmiņas, atgadījumi, apmeklētās vietas, darītie darbi? Kā viņi pavadīja savu brīvo laiku? Kādus svētkus viņi svinēja? Cik daudz fotogrāfijas ir saglabājušās no 1960. – 1980. gadam? Kādas izjūtas rodas skatoties šīs fotogrāfijas? Šie ir tikai daži rosinoši jautājumi, kas palīdzētu veidot dzīvās vēstures pieredzes stāstus un veicinātu dažādu paaudžu sarunas, savstarpējo cieņu un izpratni.

Skolēni tiek aicināti atmiņu stāstus pierakstīt vai fiksēt audio, vai video formātā, kā arī izmantot pieejamās pilsētvides fotogrāfijas un mēģināt šīs vietas atrast un nofotografēt no tā paša rakursa, demonstrējot, kā tās izskatās mūsdienās. LNB aicina “atdzīvināt” dzirdēto un redzēto sociālajos medijos, daloties ar atmiņu stāstiem un pievienojot tēmturus #ZenitStasti un #PeopleToPeople.

Katrā pilsētā ir plānoti divi stāstu vakari, kuros tiksies projekta dalībnieki, lai izstāstītu savus stāstus un dalītos ar piedzīvoto pirms 50 gadiem. Kopā būšana, stāstu klausīšanās un diskusijas veicinās piederības sajūtu Latvijai un liks cilvēkiem aizdomāties par to, kāda bija dzīve 60.–80. gados un kāda tā ir tagad.

Projekta “Zenit stāsti” dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar LNB resursiem un projekta partneru novadpētniecības materiāliem, lai varētu veikt detalizētu fotoattēlu un tajos redzamo vietu izpēti.

Antropoloģe Anna Elizabete Griķe apkopos iegūtos stāstus, tos analizēs un gala rezultātā taps publikācijas par katru no projektā iesaistītajām pilsētām. Tās būs pieejamas internetā, kā arī reģionālajos preses izdevumos.

Projektu “Zenit stāsti” rīko LNB sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku. Projektu finansē British Council pārstāvniecība Latvijā. Projekta noslēgums – 2021. gada 23. janvārī LNB.

Foto: publicitātes