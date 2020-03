Demonstrējot vienotību cīņā ar Covid-19, pulksten 9.45 daudzās Eiropas valstīs atskaņos dziesmu "You’ll Never Walk Alone"

Pievienojoties Eiropas radiostaciju iniciatīvai, Latvijas Radio šodien pulksten 9.45 ēterā atskaņos dziesmu "You’ll Never Walk Alone", lai demonstrētu vienotību cīņā ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19, informēja Latvijas Radio.

Minēto dziesmu atskaņos vismaz 134 radiostacijas 25 Eiropas valstīs.

Nīderlandiešu sabiedriskā medija "3FM" virzītajai iniciatīvai pievienosies arī visi Latvijas Radio kanāli - "Latvijas Radio 1" (LR1), "Latvijas Radio 2" (LR2), "Latvijas Radio 3" (LR3), "Latvijas Radio 4" (LR4) un jauniešu multimediālā platforma "pieci.lv".

"Šī krīze pierāda, cik cilvēki var būt vienoti, tāpēc man radās ideja apvienot radiostacijas un visus to klausītājus vienā dziesmā. Ar "Gerry & The Pacemakers" izpildīto dziesmu "You’ll Never Walk Alone" mēs gribam uzrunāt tos, kuri pašlaik strādā medicīnas nozarē un ik dienas paveic teju neiespējamo. Tos, kuri ir saslimuši, un tos, kuri uz laiku nevar pamest savas mājas," norāda iniciatīvas autors, "3FM" dīdžejs Sanders Hogendorns.

Pašlaik savu līdzdalību saliedēšanas iniciatīvā ir apstiprinājušas radiostacijas no Nīderlandes, Latvijas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Vācijas, Austrijas, Beļģijas, Igaunijas, Somijas un Bulgārijas. Iniciatīvā tiek aicināti iesaistīties gan sabiedriskie mediji, gan komercstacijas.

LR1, LR3, LR4 un "pieci.lv" izpildīs dziesmas pilno versiju, bet LR2, saglabājot radiostacijas unikālo formātu, kas paredz spēlēt dziesmas tikai dzimtajā valodā, ir radis iespēju atskaņot skaņdarba instrumentālo versiju.

