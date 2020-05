Dobeles ceriņu dārzā apmeklētāju netrūkst (FOTO)

Arī šogad Dobeles ceriņu dārzs gaida tuvākus un tālākus viesus izbaudīt skaisto ceriņu ziedēšanas laiku un reibinošo aromātu. Tikai šosezon saistībā ar “Covid-19” valstī noteikto ārkārtas situāciju ir mainīti dārza apmeklējuma noteikumi. Uzturoties dārzā un pārējā Dārzkopības institūta teritorijā, apmeklētājiem jāievēro divu metru savstarpējā distance. Dārzu drīkst apmeklēt grupas līdz 25 cilvēkiem. Ģimenes, kāzu, kristību un citu svētku fotosesijas, kā arī svinības dārzā ir jāpiesaka laikus pirms dārza apmeklējuma. Tāpat Dārzkopības institūts aicina cilvēkus būt atbildīgiem – ceriņus baudīt no droša attāluma, nepieskaroties ziediem un tuvu nesmaržojot.

Ceriņu ziedēšanas laikā (no 15. līdz 31. maijam) ceriņu dārzs ir atvērts katru dienu no pulksten 9 līdz 21. Diemžēl muzeja telpas to nelielo izmēru dēļ apmeklētājiem ir slēgtas.

Pētera Upīša Dārzkopības muzeja vadītāja Inese Šinta stāsta, ka esot grūti pateikt, vai cilvēki šogad ceriņu dārzu apmeklē mazāk, jo brauc gan ģimenes, gan nelielas grupas, arī no kaimiņvalsts Lietuvas. “Šogad mums pati māte daba ir nākusi pretī, jo tas, ka gaisa temperatūra turas ap 20 grādiem, ļoti paildzinās ceriņu ziedēšanas laiku, un tos varēs apskatīt ilgāk nekā citus gadus, kad šajā laikā gaiss iesila pāri 20 grādiem. Lai cilvēki nedrūzmētos un mēs varētu ievērot Ministru kabineta noteikumus, esam pagarinājuši dārza darba laiku – strādājam no deviņiem rītā līdz deviņiem vakarā,” uzsver muzeja vadītāja. Apmeklētāji esot saprotoši un ievēro noteiktās prasības, bet tūrisma firmas strādājot ļoti radoši – no Rīgas atbrauc 30 cilvēku tūristu grupa divos autobusos – katrā pa 15 cilvēkiem. Ierodas arī entuziastu grupas, tādas kā kultūrceļotāji.

No kaimiņvalsts Lietuvas pagaidām Dobeles ceriņu dārzu apmeklē galvenokārt ģimenes, bet bijusi arī viena skolēnu grupa no Šauļiem – 12. klases skolēni, kuri pirms izlaiduma šeit veidoja fotosesiju.

Foto: Eva Pričiņa