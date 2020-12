Dobeles muzejā apskatāma itāļu fotogrāfa darbu izstāde

Dānijā dzīvojošā itāļu fotomākslinieka Lukas Berti (Luca Berti) ceļojošā izstāde “Cilvēks un daba Latvijā” līdz 15. janvārim apskatāma Dobeles Novadpētniecības muzeja mazajā zālē. Izstādē var ieraudzīt četrus vēsturiskos Latvijas novadus melnbaltās fotogrāfijās ārzemnieka skatījumā, informē muzeja speciāliste Baiba Golubeva.

Kā skaidro muzejā, izstādes nolūks ir atklāt un saglabāt fotogrāfiju formātā Latvijas ainavu daili un to, kas šodien atlicis no Latvijas lauku kultūras. Fotogrāfs kā galvenos objektus darbos attēlojis ciematus ar tradicionālajām koka mājām, vecas baznīcas un zemnieku saimniecības. Autors skaidro, ka “gadsimtiem ilgi tie iemiesojuši valstij raksturīgo fizisko aspektu un sociālo dzīvi, simbolizējot Latvijas cilvēka un dabas harmoniskās attiecības. Tuvas attiecības, kurās abas puses viena otru ietekmē”.

“Cilvēks un daba Latvijā” ir daļa no lielākā projekta, kura mērķis ir dokumentēt 21. gadsimta lauku kultūru Skandināvijas, Baltijas un Austrumeiropas valstīs.

L.Berti dzimis 1978. gadā Florencē, Itālijā. Šobrīd dzīvo un strādā Kopenhāgenā, Dānijā. Savos fotoprojektos viņš sadarbojas ar valsts un reģionālās nozīmes kultūras vēstures muzejiem Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā un Igaunijā. L.Berti, beidzis Itālijas Fotogrāfijas institūtu Milānā, kļuva par modes fotogrāfu asistentu stila žurnālos, taču izdevību veidot karjeru komerciālās fotogrāfijas jomā viņš nav izmantojis: “Es, lai arī itālis, esmu melanholiķis, jūtu radniecību ar ziemeļu cilvēkiem.” Piepelnīdamies Kopenhāgenas nakts klubos, kuru ballīšu atmosfērā atradis modeļus savām bildēm un pirmajai izstādei Dānijā, sapratis, ka arī tā nebūs viņa tēma, L.Berti sāk sadarbību ar Dānijas muzejiem un vēlāk dodas ekspedīcijās uz nomaļiem apvidiem Zviedrijā un Norvēģijā. Tā viņš 2013. gadā nokļuva Latvijā, kuras laukos ir pamanījis bagātīgo kultūras mantojumu, “lepnumu un pašpārliecinātību lauku cilvēku acīs”, atradis harmoniju cilvēku mijiedarbībā ar dabu.

Izstāde līdz šim bijusi skatāma arī Ogrē, Krāslavā, Valmierā, Bauskā, Talsos un citviet.

Foto: publicitātes