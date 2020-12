Īsi pirms Ziemassvētkiem iznācis audioalbums “Dziesmas manai Jelgavai”, kurā apkopoti skaņdarbi un dziesmas, kas veltītas Jelgavai vai kurās tā pieminēta. Iekļauti ir vairāki zināmi autordarbi, tautasdziesmas, kā arī skolēnu rakstīti dzejoļi, kuriem īpaši komponēta mūzika. Izdevējs un idejas autors ir biedrība “Zemgales kultūras studija”.

“Albums ir lolots jau vairākus gadus, ideja aizsākās ar 750. gadadienas koncertuzvedumu “Pa gabaliņam Jelgavu lieku”, kurā tika apvienotas dziesmas par Jelgavu un no jelgavniekiem. Izdodot albumu, vēlējāmies, lai tās būtu pieejamas visiem,” stāsta biedrības vadītājs Uldis Timma. Albums CD formātā kalpos kā pilsētas reprezentācijas dāvana, iespējams, to vēlāk varēs arī iegādāties, taču jau tagad tas ir pieejams visos populārākajos mūzikas straumēšanas portālos. Bez maksas to var noklausīties, piemēram “YouTube”, kur līdzās 13 albuma dziesmām pievienots arī ieraksts, kurā dzirdamas dažādas pilsētas skaņas.

Foto: Ruslans Antropovs