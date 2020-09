Dziesmu un mūzikas svētki cauri laiku lokiem

Tikai nedēļa atlikusi līdz šajā sezonā mūsu pilsētas kultūras vēsturei būtiskam pasākumam. 11. septembrī pulksten 19 brīvdabas koncertzālē “Mītava” ar svinīgu koncertu, ko rīko Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, tiks atzīmēta IV Vispārējo latviešu dziesmu un mūzikas svētku 125. gadskārta. Vienīgo latviešu dziesmu svētku, kas notikuši ārpus Rīgas – Jelgavā 1895. gadā. 2020. gada koncerta režisors – Sandis Kalniņš.

Koncerta māksliniecisko vadītāju Aigaru Meri “Ziņas” sastop diriģenta darba kabinetā Latvijas Nacionālajā operā laikā starp Džuzepes Verdi operas “Simons Bokanegra” un Džakomo Rosīni “Pelnrušķītes” skatuves mēģinājumiem. Nav noslēpums, ka A.Meri Nacionālās operas kormeistara un diriģenta pienākumus spēj veiksmīgi apvienot ar Jelgavas kamerorķestra, kam uzticēta galvenā loma 11. septembra koncertā, vadību. (Bez tam A.Meri ir arī Jelgavas Mūzikas vidusskolas pedagogs un Ventspils kamerorķestra vadītājs.)

“1895. gadā dziesmu svētku noslēguma koncerts iedalījās trīs daļās – garīgs, laicīgs un vokāli instrumentāls koncerts –, šoreiz gan koncerts būs viendaļīgs,” atklāj A.Meri. “Tomēr trīs posmi būs jaušami, un to ideju es aizguvu, kad sāku studēt vēsturiskos faktus, kas saistīti ar IV Vispārējiem latviešu dziesmu un mūzikas svētkiem.”

– Tomēr nācās rēķināties ar “kovida” dēļ noteiktajiem ierobežojumiem?

Vēsturiskās paralēles – Jelgavas dziesmu svētkus 1895. gadā gribēja atcelt, kā formālo iemeslu minot Ilūkstes apriņķī konstatētos holeras gadījumus.

Ja nebūtu “kovida” ierobežojumu, lielāks īpatsvars 125 gadu atceres koncertā, protams, būtu koriem. Koncertā bijām ieplānojuši pat kopkori, un, tā kā šogad nenotika Skolu jaunatnes dziesmu svētki, tad lielu repertuāra daļu bijām iecerējuši pārnest no tiem. Diemžēl to neizdodas īstenot to pašu ierobežojumu dēļ, līdz ar to mūsu koncertā būs tikai viens koris – Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” jauktais koris ”Balti”, ko vada Maija un Ēriks Brankas. Tiek veidoti aranžējumi korim kopā ar orķestri un solistiem. Diemžēl īpašo apstākļu dēļ, kādos šobrīd dzīvojam, nebūs ne Jurjānu Andreja “Līgojiet, līksmojiet”, ne Jāzepa Vītola “Beverīnas dziedoņa”, kas pirmo reizi izskanēja Jelgavā pirms 125 gadiem un pēc tam iegājuši latviešu mūzikas kultūras pamatapjomā. Bet būs citas arkas cauri laikiem, kas saista 1895. gada Dziesmu svētkus ar 2020. gada 11. septembra koncertu.

Foto: no arhīva