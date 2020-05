Eirovīzijas koncertā godinās visas dziesmas, kam šogad vajadzēja piedalīties konkursā

16.maijā pulksten 22 pēc Latvijas laika - brīdī, kad Roterdamā vajadzēja sākties Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa lielajam finālam, būs iespēja vērot īpašu šovu "Eirovīzija 2020: Eiropa staro!", kurā tiks godinātas visas dziesmas, kam šogad vajadzēja piedalīties konkursā.

Kā aģentūru LETA informēja Latvijas Televīzijā (LTV), lai arī konkurss pārcelts uz nākamo gadu un valstu izvirzītie mūziķi ar tām dziesmām, kas radītas 2020.gada Eirovīzijai, uz skatuves šova tiešraidē kāpt nevarēs, koncerts "Eirovīzija 2020: Eiropa staro!" godinās visas dziesmas, kam vajadzēja izskanēt Roterdamas lielajā arēnā.

Šova mērķis ir vienot Eirovīzijas dalībniekus neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas, un pārsteigt ikvienu eiropieti, kurš šajā sarežģītajā laikā ir mājās. Šovā ieskanēsies visas dziesmas, kam šogad vajadzēja sacensties konkursā (tās neizskanēs pilnā garumā), konkursa dalībnieki būs sagatavojuši sveicienus visai Eiropai un visi kopā veidos 1997.gada Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētājas "Katrina And The Waves" dziesmas "Love Shine a Light " izrādi.

Skatītājus vakara gaitā sagaida arī pārsteigumi. Šovu no Nīderlandes moderēs plānotie Eirovīzijas vadītāji - Šantala Janzena, Edsīlija Romblija un Jans Smits. Pārraidi latviešu valodā komentēs un tulkos dīdžejs un raidījumu vadītājs Toms Grēviņš.

Savukārt pirms šova - plkst.21.20 - Grēviņš sarunā ar Samantu Tīnu vēlreiz atskatīsies uz viņas ceļu līdz uzvarai "Supernovā"

To, vai Tīna nākamgad varēs pārstāvēt Latviju Eirovīzijā, LTV izziņos Eirovīzijas koncerta norises nedēļā.

