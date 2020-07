Filma "Dvēseļu putenis" būs skatāma Lielbritānijā un tiks izrādīta Šanhajas Starptautiskajā kinofestivālā

Režisora Dzintara Dreiberga vēsturiskā kara drāma "Dvēseļu putenis" no 24.jūlija būs skatāma kinoteātros 12 Lielbritānijas pilsētās un kinolente ir iekļauta jūlija beigās gaidāmajā Šanhajas Starptautiskajā kinofestivāla programmā.

Kā aģentūru LETA informēja filmas producente Ilona Bičevska, Lielbritānijā filmas "Dvēseļu putenis" starptautiskā versija ar nosaukumu "The Rifleman" būs skatāma Līdsā, Bristolē, Londonā, Glāzgovā un citās pilsētās.

"Tas ir savā ziņā simboliski, ka filma sāk starptautiskās gaitas tieši Lielbritānijā, kur mīt liela latviešu kopiena. Interese par iespējām noskatīties "Dvēseļu puteni" vietējos kinoteātros jau kopš pirmizrādes pagājušā gada novembrī ir bijusi ļoti aktīva, tāpēc esam gandarīti, ka beidzot varam šādu iespēju piedāvāt 12 pilsētās Anglijā un Skotijā," uzsvēra Bičevska.

Savukārt 25.jūlijā un 26.jūlijā filma "Dvēseļu putenis" iekļauta 23.Starptautiskā Šanhajas kinofestivāla programmā "The Belt and Road Film Week". Šanhajā filmu varēs noskatīties trīs seansos ar nosaukumu "Blizzard of Souls". Kā ziņojuši festivāla organizatori, visas biļetes uz šiem seansiem izpirktas jau pirmajā biļešu tirdzniecības dienā.

LETA jau rakstīja, ka "Dvēseļu putenis", kas pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada 8.novembrī, skatītājus aizved 100 gadus senā pagātnē, kad sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās par brīvību - pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. Stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu.

Februārī filma "Dvēseļu putenis" ar panākumiem demonstrēta dažādu festivālu pārstāvjiem un ārvalstu izplatītājiem Eiropas filmu tirgū Berlīnē. Kopumā filmas seansus apmeklēja jomas profesionāļi no 28 valstīm. Savukārt Latvijā filmu "Dvēseļu putenis" noskatījušies vairāk nekā 250 000 skatītāju, padarot to par visskatītāko filmu kopš neatkarības atjaunošanas.

Vēsturisko kara drāmu "Dvēseļu putenis" pēc Aleksandra Grīna romāna veidojuši kino profesionāļi no Latvijas un citām valstīm: režisors un producents Dreibergs, Rīgā dzimušais scenārists, Ņujorkas Universitātes profesors Boriss Frumins, galvenais operators, Starptautiskajai Kinooperatoru federācijas balvai "Imago" nominētais Valdis Celmiņš, komponiste, prestižās "Emmy" balvas laureāte Lolita Ritmanis, producente Inga Praņevska, "Casting Bridge" aktieru atlases režisore Gunita Groša, galvenais mākslinieks Juris Žukovskis, galvenā kostīmu māksliniece Sandra Sila, galvenā grima māksliniece Dzintra Bijubena, studija "Kultfilma" un citi.

