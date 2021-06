Foto panākumi Ķīnā

Pieci Jelgavas fotogrāfes Dzintras Žvagiņas darbi ierindoti starp labākajiem “CEEC-China Expo”, kas notika Ningbo pilsētā Ķīnā. No 8. līdz 11. jūnijam tie bija apskatāmi “CEEC-China Folk Culture Photography Exhibition”, kas tika veltīta Centrālās un Austrumeiropas tautu kultūras fotogrāfijai. Vēlāk bildes tiks publicētas “Journal of Central and Eastern European Studies”.



Starptautiskajā konkursā Dz.Žvagiņa piedalījās ar 15 fotogrāfijām. No tām balvu par labākajām krāsām saņēma “Dzērves sniegā”, kas uzņemta Lielaucē. Savukārt atzinības balvas ieguva Rumānijā notverti foto kadri “Ganiņš” un “Zirgs saullēktā”, kā arī divi darbi, kas radīti Latvijā, – “Balerīna” Rīgā un “Riteņbraucēji” Jelgavā.

– Iveta Pavziniuka