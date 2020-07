Fotogrāfe Dzintra Žvagiņa gūst panākumus starptautiskajā "35awards" konkursā

Jelgavniece fotogrāfe Dzintra Žvagiņa guvusi panākumus piektajā starptautiskajā fotogrāfiju konkursā "35awards" "Street photo" jeb ielu fotogrāfijas kategorijā. Viņas uzņemtie foto ierindojas starp 35 labākajiem individuālās fotogrāfijas un ielu foto sērijas darbiem, kā rezultātā tie tiks iekļauti konkursa katalogā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

""35awards" ir starptautisks un fotogrāfu vidū labi zināms konkurss, kas notiek jau piekto gadu. Es tajā piedalos katru reizi, un jāsaka, ka līmenis tikai aug. Mani visvairāk saista ielu fotogrāfija, darbus iesniedzu šajā kategorijā, un šis pagaidām ir augstākais novērtējums, kāds ir bijis," stāsta Dz.Žvagiņa.

Šogad konkurss kopumā 22 kategorijās pulcējis vairāk nekā 100 tūkstošus dalībnieku no 173 valstīm. Kopā iesniegti 418 tūkstoši fotogrāfiju. "Konkurss ir par 2019. gadu, un darbi tikuši iesniegti visa gada garumā, bet balsošana ilga divus mēnešus. Konkursa žūrija sastāv no 35 cilvēkiem - pa vienam izvēlētam pārstāvim no atsevišķām valstīm," skaidro fotogrāfe. Viņas foto papildinās arī konkursa rezultātā tapušo labāko darbu katalogu, kurā tiek iekļauti trīs visaugstāk novērtētie darbi katrā no kategorijām, kā arī atsevišķi žūrijas izvēlēti favorīti.

"35awards" ir plaša mēroga starptautisks balvu konkurss, ko 2015. gadā uzsākuši profesionālās fotogrāfu kopienas 35photo.pro izveidotāji. Tā mērķis katru gadu ir noteikt 100 labākos darbus vairākās kategorijās.

Jāpiebilst, ka vēl līdz 20. jūlijam Jelgavas kultūras namā apskatāma Dz.Žvagiņas foto sērija "Jelgavnieki vīrusa laikā", kas tapusi ārkārtējās situācijas laikā. Tā izstādīta kā daļa no starptautiskās sadraudzības pilsētu Jelgavas, Šauļu un Pērnavas izstādes "Pandēmijas laikā", kurā piedalās arī Lietuvas fotogrāfs Virģinijs Kinčinaitis un igauņu mākslinieki Marko Tomasts un Haide Rannakivi.

Foto: Dzintra Žvagiņa