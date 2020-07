Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs saņem valsts akreditāciju

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un tā filiāle Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs ieguvis kārtējo Kultūras ministrijas akreditāciju uz pieciem gadiem kā apliecinājumu valsts atzīta muzeja darbībai. Akreditācija ir spēkā līdz 2025. gada 6. jūlijam, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībasSabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Valsts atzīta muzeja statusa saglabāšanai vai piešķiršanai tiek vērtētas vairākas iestādes darba kategorijas, kas noteiktas Muzeju likumā. Lai muzejs varētu iegūt vai saglabāt savu statusu, tam ir jābūt krājumam un ekspozīcijai, jānotiek pētniecības darbam," skaidro Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase. Viņa uzsver, ka jebkura muzeja galvenā un lielākā vērtība ir tā krājums un veiktajā funkciju auditā tam pievērsta īpaša uzmanība, vērtējot, kā priekšmeti tiek kolekcionēti, pēc kādiem kritērijiem tie izvēlēti, kā krājuma saturs tiek izmantots un popularizēts.

Direktore skaidro: "Cilvēkiem mēdz būt ačgārns priekšstats, ka ikviena muzeja pamatā ir ekspozīcija, taču visa pamatā ir krājums. Salīdzinot ar daudziem citiem muzejiem, jo īpaši, - Zemgalē, esam viens no tiem, kas rāda hronoloģisku vēsturi no aizvēstures līdz mūsdienām, līdz ar to arī mūsu krājums ir ļoti plašs, taču vienlaikus akreditācijas komisija norādīja uz nepieciešamību veikt priekšmetu atlasi pēc pilnveidotas un stingrākas kritēriju sistēmas." G.Grase gan uzsver, ka, saņemot priekšmetu, muzeja darbinieki rūpīgi izvērtē tā nepieciešamību, taču muzejs pilda arī sociālās atmiņas veidošanas funkciju, apkopojot laikmetu liecības, tāpēc katrā ziedojumā tiek meklēta kāda vērtība. Tas atšķiras no daudzu valsts pārziņā esošo muzeju darba, kad krājumā tiek pieņemti tikai artefakti jeb priekšmeti ar ļoti būtisku vēsturisko vērtību. Ar akreditācijas komisiju pārrunāta arī nepieciešamība izvērst krājuma telpas un nodrošināt visiem priekšmetiem atbilstošus glabāšanas apstākļus, tāpat plānots veikt krājuma pārvērtēšanu, nosakot priekšmetu vērtību.

Līdz ar akreditāciju muzejs sāk īstenot plānu turpmākajam piecu gadu darbības posmam, kas noslēgsies 2025. gadā. Tas ietver plānus gan pētniecībā, gan muzeja piedāvājumā, tostarp izstādēm un ekspozīcijām. Vairāk paredzēts pievērsties 19. gadsimta norisēm Jelgavā – Kurzemes provinces muzeja mantojumam, Jāņa Čakstes un Ģ.Eliasa gaitām pilsētā, taps arī grāmata par Jelgavas pašvaldības vēsturi "No rātes līdz pilsētas valdei", bet rudenī plānots izdot grāmatu "Jelgavas dārzi un parki". Papildus tam iecerēts izvērst muzeja piedāvājumu gan par hercoga Jēkaba laikiem, gan tā saukto dzīvo vēsturi – aktuālajiem notikumiem 20. un 21. gadsimtā un Jelgavas lomu tajos.

