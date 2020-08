Grīdas celiņi rotā muzeju "Pikšas"

Līdz 7. septembrim Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā ‘’Pikšas’’ ir skatāma izstāde ‘’Grīdas celiņi”’, kurā savu veikumu rāda Tautas lietišķās mākslas studijas ‘’Līve’’ (Līvbērze), ‘’Nākotne’’ un ‘’Valgunde’’ dalībnieces (studiju vadītāja ir Ligita Ozolniece), informē Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja ‘’Pikšas’’ speciāliste pētnieciskajā darbā Baiba Pole.



Kā skaidro studiju vadītāja, darbu tapšanā katra tā autore ir veidojusi krāsu salikumu, vadoties pēc savām iespējām un izjūtām, izmantojot gan kokvilnas un linu diegus, gan sagrieztas auduma strēmeles, ārdītu dziju, audumu atgriezumus.

Studiju dalībnieces atgādina, ka vēsturiskā skatījumā grīdsegas latviešiem ir samērā jauna telpu tekstīlija. Tās sāka lietot grīdas aizsargāšanai jaunuzceltās vairāku telpu dzīvojamajās ēkās, kur istabās bija dēļu grīda un apmestas sienas. Šādas telpas bija siltākas, tīrākas un patīkamākas. Senāk staigāšanas vietas mēdza noklāt ar skujām, salmu vai meldru pinumiem.

Reizē ar citām aktuālām mājturības zinībām rokdarbu kursos sāka mācīt aust grīdsegas. 19. un 20. gadsimta mijā šādi darinājumi izplatījās visā Latvijā, izveidojās pat vienots grīdas drēbju tips – grīdas celiņi, kuri bija 45 līdz 55 centimetru plati un vairākus metrus gari.

Tos darināja no pakulu velkiem un lupatu strēmelēm. Bet svētku grīdceliņos ieauda šketerētu linu. Tāds celiņš bija daudz kvalitatīvāks nekā ikdienā lietotais.

Grīdas celiņi tiek lietoti arī mūsdienās, lai būtu vieglāki nama uzkopšanas darbi, pasargātu grīdu no sanesumiem, padarītu mājīgāku interjeru.

Tautas lietišķās mākslas studiju dalībnieces interesentiem apskatei piedāvā savu redzējumu par šo tematu. Katras dalībniece ir veidojusi savu krāsu salikumu, kompozīciju. Izstādē ir skatāmi vairāk nekā 20 dažādi grīdas celiņi.

Studiju “Nākotne” pārstāv 10 dalībnieces, “Līve” un “Valgunde” – piecas no katra. Inese Davidsone un Ingrīda Dzalbe (‘’Nākotne”) izstādes apmeklētājiem piedāvā katra trīs no saviem darinājumiem, sešus grīdas celiņus darinājusi ir Liāna Sprukte, četrus Lilita Cine no studijas “Līve”.

Foto: Baiba Pole