Iedzīvotāji aicināti dievkalpojumos piedalīties attālināti

Tuvojoties Pūpolu svētdienai un Lieldienām, īpaši krīzes laikā, iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko sniedz reliģiskās konfesijas. Tomēr ārkārtējā situācijā ir ļoti svarīgi, lai ikviens cilvēks ievērotu valstī noteiktos ierobežojumus. Visi noteikumi attiecas arī uz baznīcām un draudzēm.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, sazinoties ar lielāko konfesiju pārstāvjiem, saņēma apliecinājumus, ka no reliģisko organizāciju puses iedzīvotāji tiks aicināti atturēties no dievnamu apmeklēšanas gan ikdienā, gan Lieldienu laikā, kā to nosaka valstī pieņemtais likums, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Lielākā daļa dievkalpojumu baznīcās notiks attālināti, un iedzīvotāji aicināti tajos piedalīties, klausoties radio, skatoties televīzijā vai tiešsaistē. Par plānotajiem dievkalpojuma laikiem un iespējām tajos piedalīties attālināti iedzīvotāji vairāk var uzzināt reliģisko organizāciju mājas lapās.

Valsts policija un Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, kas attiecas arī uz reliģisko darbību veikšanu. Ministru kabineta rīkojums "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" nosaka, tā kā reliģisko organizāciju telpas ir publiskas vietas, uz reliģiskajām organizācijām ir tieši attiecināmi rīkojuma noteikumi par sociālo distancēšanos. Tas attiecināms gan uz garīgo personālu, rīkojot dievkalpojumu, gan uz dievnama individuālajiem apmeklētājiem, gan uz citām personām, kā, piemēram, personām, kas veido dievkalpojuma videotiešraidi. Rīkojumā izteikts aicinājums reliģiskās darbības veikšanai izmantot attālinātus dalības veidus.

Atbildīgās ministrijas, reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvji pauduši vienotu nostāju par nepieciešamību vairot sociālo atbildīgumu, aicinot ļoti izvērtēt veselības riskus katru reizi, kad notiek saskarsme ar citiem cilvēkiem, un aicināja izmantot šo sociālās distancēšanās laiku, pievēršoties savai garīgajai izaugsmei.

Foto: pixabay.com