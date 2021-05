Ielu mākslas festivāla “Grafiti.Izlaušanās.Jelgava.” norisei varēs sekot tiešraidēs

Jau rīt, 21. maijā Jelgavā ieradīsies deviņi grafiti mākslinieki no visas Latvijas, realizējot ielu mākslas festivāla “Grafiti. Izlaušanās. Jelgava” konkursa darbus un kopā radot vairāk nekā 60 metrus garu mākslas darbu par tēmu “Izlaušanās”. Visas dienas garumā skatītāji varēs pieslēgties tiešraidēm no Jelgavas un vērot intervijas ar māksliniekiem, darbu tapšanas procesu, uzklausīt dažādus viedokļus no jomas speciālistiem un ieskatīties grafiti mākslas tapšanas aizkulisēs, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



Ņemot vērā esošo situāciju valstī un pasaulē, ielu mākslas festivāls darbu sagatavošanas laikā apmeklētājiem nebūs pieejams klātienē, tāpēc ikviens aicināts radošo procesu un intervijas ar māksliniekiem 21. maijā pulksten 10.30, 12.30 un 15.30 vērot, pieslēdzoties tiešraidēm iestādes “Kultūra” “facebook” lapā.

Grafiti festivāla aizsākumi Jelgavā meklējami 2003. gadā, savukārt 2018. gadā, no jauna iedzīvinot ielu mākslas tradīcijas un interpretējot tēmu “Brīvības stāsti”, Loka maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumā tika radīts vairāk nekā 60 metru garš mākslas darbs. Šogad jau esošie mākslas darbi tiks papildināti ar jauniem. Apspēlējot šī brīža sajūtas un neierasto, ierobežojumiem piepildīto laiku, mākslinieki tika aicināti radoši interpretēt tēmu “Izlaušanās”.

Priecējot ar īpaši lielu atsaucību, skiču konkursā šogad tika saņemti vairāk nekā 30 pieteikumi. Žūrijas komisija iesniegtos darbus vērtēja kā īpaši augstvērtīgus, tajos atspoguļojot mākslinieku profesionalitāti. Katrs no dalībniekiem veidos 8x1.9 metrus lielu grafiti mākslas darbu, kurus festivāla mākslinieciskais vadītājs Dainis Rudens, apvienos vienotā ansamblī. Festivāla mākslinieki: Zahars ZE, Artūrs AE, Anastasija Bikova un Grieta Butjankova, Ēriks Caune, Kristaps Zelmenis, Mina, Rambo Kaos, Roberts Galviņš, Sanita Skalbe.

Darbi klātienē būs apskatāmi jau no 22. maija – Jelgavā, Loka maģistrāles un aviācijas ielas krustojumā. Festivālu rīko Jelgavas pilsēta un Iestāde “Kultūra” ar Zemgales plānošana reģiona, Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas valsts meži” atbalstu.

Foto: pašvaldības iestāde “Kultūra”