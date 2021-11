Izbrāķētais jelgavnieks sacer mūziku “Panorāmai”

Arnis Račinskis: “Mūzika nav lasīt notis vai sekot zizlim, mūzika ir to lietu just un ar to spēt kaut ko pateikt!”

– Kā tu nonāci līdz sadarbībai ar Latvijas Televīzijas Ziņu dienestu un sacerēji galveno muzikālo tēmu viņu veidotajiem raidījumiem? Kāda kā komponistam ir sajūta, ka tavs skaņdarbs ik vakaru skan “Panorāmā”?

Ar televīziju iepazinos 2017. gadā, kad kopā ar Māru Upmani-Hol­šteinu (grupas “Astro’n’out” līderi) un producentu Makree (īstajā vārdā Mārtiņš Makreckis) sarakstījām dziesmu “Izgaismots” LTV kopkorim. Manā atmiņā tas ir tas brīdis.

Pēc “Izgaismots” vēl bija atsevišķi darbiņi LTV raidījumiem, bet tad šogad vasaras izskaņā nāca piedāvājums rakstīt jaunu identitātes mūziku “Panorāmai”, pēc tam arī rus.lsm.lv, un beigās kopā ar Jāni Domburu nonācām pie tēmas arī viņa raidījumam “Kas notiek Latvijā?”. Es gan negribētu sevi dēvēt par komponistu, jo komponists ir tāds lielas formas vārds. Tie tomēr ir tikai džingli, tādas īsas epizodes. Kopumā esmu priecīgs par rezultātu un ļoti pagodināts par šo iespēju.

– 2015. gadā sarunā ar TVNET mūzikas žurnālistu Jāni Žildi tu izteicies: “Mans labākais albums vēl nav gatavs. Mans “Revolver” (“The Beatles” 1966. gada albums) un “OK Computer” (“Radiohead”, 1997) vēl ir priekšā.” Vai tas varētu būt tavas šī brīža grupas “Laika suns” otrais pilnizmēra studijas albums, kas pašlaik top vai jau ir tapis?

Šim mērķim vienmēr jāpaliek nesasniegtam, jo, manuprāt, tā ir lielākā radošas personības liksta – saprast, ka labāko tu esi jau izdarījis, un tad būtībā priekšā atliek vienīgi nāve. Tev nav vairs, kur doties… Runājot par “Laika suni”... drīz pēc “Gaismas lādiņa” mēs ierakstījām gandrīz pilnu nākamo albumu, taču to tā arī neizdevām, jo bija sajūta, ka tas, ko darām, jau bija pateikts iepriekš. “Sunim” ir arī jauns materiāls, ko uzrakstījām burtiski divas nedēļas pirms pandēmijas sākuma, bet tā izmainīja visu sajūtu par laikmetu un arī iesaldēja ierakstus. Tā nu sanāk, ka mēs “sēžam” uz diviem gandrīz gataviem albumiem, un kaut kas no tā visa dienasgaismu varētu ieraudzīt 2022. gadā.





