Izsludināta draudžu pieteikšanās kristīgajam kultūras pasākumam "Baznīcu naktis 2021", kas šogad norisināsies maija beigās, liecina Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes sabiedriskais medija "katolis.lv" publiskotā informācija.

Šogad, 29.maijā, kristīgās kultūras notikumā "Baznīcu nakts 2021" draudzes aicinātas iesaistīties ar baznīcu zvanu skaņām, dievkalpojumiem un video translācijā skatāmiem pasākumiem. Tā kā notikums iecerēts sestdienā, "Baznīcu nakts" rīkotāji aicina draudzes rast iespēju atvērt dievnamus individuāliem apmeklējumiem arī pa dienu. Organizatori cer, ka, pagarinot pasākuma norises laiku, cilvēkiem būs iespējams iepazīt Latvijas sakrālo mantojumu dažādās Latvijas pilsētās atbilstoši noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām.

Draudžu pieteikšanās notiks līdz šā gada 10.maijam, aizpildot tiešsaistes anketu "ej.uz/dalibaBN2021". Pasākuma rīkotāji plāno veidot apmeklējuma karti un programmu tiešsaistē, tāpēc tiek apzinātas draudzes, kas būtu gatavas atvērt baznīcas pa dienu vai piedāvāt saturu vakaram pēc starpkonfesionālā dievkalpojuma. Apkopotā informācija tiks izmantota "Baznīcu nakts" mājaslapā "baznicunakts.lv" un informatīviem ziņojumiem "Baznīcu nakts" sociālajos tīklos "Facebook", "Twitter" un "Instagram".

Maija beigās pulksten 18 Ogres Svētās Trīsvienības baptistu baznīcā notiks vienots ekumenisks dievkalpojums ar konfesiju pārstāvju piedalīšanos, un tas tiks translēts arī "Baznīcu nakts" "Facebook" kontā.

Pasākuma organizētāji skaidro, ka, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus, baznīcās klātienē var notikt dievkalpojumi. Taču koncerti un citi pasākumi, kas neietilpst konfesijas liturģiskajā kārtībā, drīkst notikt tikai video tiešraidē. Tajā pašā laikā dievnami drīkst būt atvērti cilvēku individuāliem apmeklējumiem, lūgšanām. Pasākuma rīkotāji ir pārliecināti, ka šāda kārtība būs arī maija beigās, tāpēc "Baznīcu nakts" norises veidam ir jāatbilst tiem noteikumiem un iespējām, kādus konkrētajā brīdī paredz valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Lai individuālo apmeklējumu skaits nebūtu pārāk liels vakara stundās, draudzes ir aicinātas savu dievnamu durvis sestdien, 29.maijā, apmeklētājiem atvērt no pulksten 12. Organizatoru ieskatā, tas dos iespēju ģimenēm un individuālajiem apmeklētājiem, kuri citādi dotos iepazīt Latvijas dievnamu sakrālā mantojumu vakara stundās, to darīt jau pa dienu. Tādējādi individuālo apmeklējumu skaits vienmērīgi izlīdzinātos dienas garumā. Baznīcu dežūrās var aicināt piedalīties ne tikai draudzes cilvēkus, bet arī ļaudis no vietējās apkārtnes vai draudzes draugu loka.

Ņemot vērā pagarināto pasākuma laiku, baznīcu zvanu kopīga zvanīšana notiks pulksten 12, pulksten 18 un pulksten 22, kas atbilst senajai baznīcas stundu lūgšanu tradīcijai - pusdienas, vakara un nakts lūgšanas laikam. Savukārt pulksten 21 notiks vienošanās kopīgā Tēvreizes lūgšanā.

