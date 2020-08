Jau 20. gadu Jelgavā – Piena, maizes un medus svētki

Jau 20. reizi Jelgavā 29. augustā notiks Vispārējie piena, maizes un medus svētki. Hercoga Jēkaba laukumā un skvērā aiz kultūras nama vienkopus varēs satikt vairāk nekā 200 ražotāju no visas Latvijas. Dienas garumā jelgavniekus un pilsētas viesus aicinās tematiskas aktivitātes un kultūras programma, bet no pulksten 16 Driksas ūdeņus kuģos 18. "Baltais" piena paku laivu regate – svētku atraktīvākais notikums, kam vēl var pagūt pieteikties, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Piena, maizes un medus svētku apaļo jubileju esam sagaidījuši, neizlaižot svētkus nevienu gadu. Šogad, visam notiekot saskaņā ar epidemioloģiskās drošības prasībām, der atcerēties nu jau vēsturisko šo svētku devīzi – "Esi vesels savas tautas un nākotnes labā!". Tūlīt aiz Starptautiskā ledus skulptūru festivāla šis ir otrs tradīcijām bagātākais pilsētas pasākums, un šogad īpaši domāts par katra svētku produkta – piena, maizes un medus – izcelšanu," stāsta pašvaldības iestādes "Kultūra" Attīstības plānošanas un projektu vadības sektora vadītājs Ivars Pirvics.

200 ražotāju divās tematiskajās zonās

Šogad svētku aktivitātes notiks divos sektoros – Hercoga Jēkaba laukumā būs sastopami maizes un medus ražotāji, bet skvērā aiz kultūras nama aktivitātes būs veltītas pienam un tā produktiem. "Savu produkciju no visas Latvijas piedāvās vairāk nekā 200 ražotāju, un jāteic, ka šis ir viens no lielākajiem ieguvumiem svētku apmeklētājiem – tikties ar produkta ražotāju. Būtiski, ka Piena, maizes un medus svētkos varēs iegādāties tādu produkciju, kas nav atrodama lielveikalu plauktos un uzzināt aktualitātes šo produktu ražošanā tieši no pirmavota," skaidro I.Pirvics. Tirgotāji, ražotāji un aktivitāšu rīkotāji pilsētas centrā sāks darboties jau pulksten 9, un šie svētku pasākumi ilgs līdz pulksten 16.

Līdz ar noteiktajiem ierobežojumiem šogad nenotiks tradicionālās maizes un medus degustācijas, taču tas nenozīmē, ka gardēži paliks bez baudījuma, jo īpašas siera dižtirgus aktivitātes skvērā aiz kultūras nama piedāvās Latvijas novadu siera diena, kā arī tiks nodrošinātas individuālas degustācijas. "Biedrība "Siera klubs" šogad pie mums atvedusi Latvijas novadu siera dienu, kas ik gadu notiek citviet, un šoreiz tā kļuvusi par daļu no Piena, maizes un medus svētkiem.

Pulksten 11.30 būs siera zupu parāde, kuras laikā tiks vārītas sešu veidu siera zupas – katra sava meistara izpildījumā, izmantojot atšķirīgus sierus. Bet pulksten 13 taps vairākas siera "skaistumplates", katrā sagriežot un izkārtojot līdz pat četriem kilogramiem dažādu šķirņu siera," informē I.Pirvics. Latvijas novadu siera diena piedāvās arī tādas aktivitātes kā konkursi par sieru un pasaules čempiona baļķa celšanā Māra Juzupa paraugdemonstrējumi. Spēkus izmēģinās arī jelgavnieki, sacensībās "Jelgavas stiprinieks" un "Jelgavas stipriniece" ceļot "Limbažu siera" lielos rituļus.

Hercoga Jēkaba laukumā norisināsies maizei un medum veltīti pasākumi. "Kopā ar Latvijas Maiznieku biedrību un Jelgavas Amatu vidusskolu minēsim dažādu graudu veidus un maizes ražotājus. Būs arī svētku kliņģeris par godu jubilejai, bet asociācija "Lauku ceļotājs" iepazīstinās ar projektu "Rudzu ceļš" – ceļojumu, kas ļauj uzzināt, kā rudzu grauds no lauka nonāk līdz mūsu galdam," skaidro I.Pirvics.

Savukārt ar medus produktiem iepazīstinās Latvijas Biškopības biedrība. No pulksten 10 biedrības stendā svētku apmeklētāji varēs saņemt uzdevumu lapiņas, kas aicinās apmeklēt medus tirgotājus un atbildēt uz jautājumiem, par ko pienāksies zīmodziņi. Katrs dalībnieks, uzrādot aizpildītu uzdevumu lapiņu, saņems pārsteigumu no Latvijas Biškopības biedrības, kā arī katra apzīmogotā lapiņa piedalīsies lielajā izlozē.

Piedāvājums arī kultūras un sporta “gardēžiem”

Svētku teritorijā būs trīs skatuves, un tur visas dienas garumā notiks koncerti un priekšnesumi. Skvērā aiz kultūras nama pulksten 10 varēs vērot Ogres tehnikuma un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma jauniešu vokālos, dzejas un teātra priekšnesumus, bet pulksten 12 un 14 lustīgas dziesmas izpildīs "Ziņģes brāļi". Uz skatuves Hercoga Jēkaba laukumā no pulksten 10 uzstāsies Māsas Legzdiņas un grupa "Kolibri", bet mazā skatuve pie Jelgavas kultūras nama uz izrādēm "Priecīga satikšanās" aicinās bērnus. Pulksten 11, 12 un 13 kopā ar Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieriem tiks izspēlētas īsas etīdes, kas ļaus izkustēties un līdzdarboties.

Vakara cēlienā ar koncertiem uzstāsies grupas "Mākoņstūmēji", "Riga Reggae" un "Pirmais kurss". "Vakarā svētku aktivitātes pārcelsies uz Pasta salu, lai kopā līdz pat pulksten 24 baudītu koncertus brīvdabas koncertzālē "Mītava", piedāvājot tos klausīties gan koncertzālē, gan ārpus tās, jo uzstāšanās rādīsim arī uz lielā LED ekrāna," informē I.Pirvics, piebilstot, ka Pasta salā visu dienu darbosies arī ēdinātāji.

Līdztekus kultūras pasākumiem dienu piepildīs sportiskas aktivitātes. Pulksten 11 tiks dots starts gan Jelgavas pilsētas čempionātam smaiļošanā pie Jelgavas jahtkluba, gan Piena, maizes un medus svētku 3x3 basketbola turnīram Pasta salas stāvlaukumā. Paralēli amatieru turnīram Pasta salā notiks Latvijas profesionālās 3x3 basketbola līgas "Top Gun" pēdējais atlases posms, kā arī Jelgavas pilsētas atklātā pludmales volejbola turnīra 3. posms.

Savukārt aktivitātes Driksā “iesildīs” Latvijas čempionāts SUP airēšanā garajā, 14 kilometru, un maratona, 42 kilometru, distancē, kam starts tiks dots pulksten 9, un Jelgavas SUP kauss tautas klasē 1 kilometra distancē, kas startēs pulksten 15. Tautas klases sacensībām vēl var pagūt pieteikties, zvanot pa tālruni 25757555.

Piena paku laivu regate – otro reizi Driksas ūdeņos

Pulksten 16 tiks dots starts Piena, maizes un medus svētku krāšņākajam notikumam – 18. "Baltais" piena paku laivu regatei, kas jau otro gadu no Lielupes pārcelta tuvāk pilsētas centram. "Sacensības Driksā laivas ļauj apskatīt tuvāk, upe ir šaurāka, seklāka, mierīgāka un pašiem airētājiem līdz ar to arī vieglāka," skaidro I.Pirvics.

Sacensību norise lielā mērā šogad paliek nemainīga – komandas ar saviem oriģinālajiem piena paku peldlīdzekļiem veiks distanci no Pasta salas dienvidu gala līdz Mītavas gājēju tiltam, parādot ne tikai laivas ātrumu, bet arī izdomu, inženiera dotības un spēju sagādāt šovu skatītājiem. Komandas sacentīsies par balvām septiņās nominācijās, no kurām viena – "Drošākā laiva" – aicina ar savu laivu atspoguļot šā brīža situāciju pasaulē: nepieciešamību ievērot drošu distanci un būt sociāli atbildīgiem. Labākās komandas katrā nominācijā gaida naudas balvas no 100 līdz 500 eiro. Būtiski, ka šoreiz laivu demonstrācijas pirms sacensībām nenotiks uz sauszemes, bet ūdenī, komandām pirms starta izmēģinot laivu peldspēju.

Sacensībām vēl var pieteikties, līdz 24. augustam aizpildot mājaslapā festivali.jelgava.lv pieejamo pieteikuma anketu.

Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības, svētku rīkotāji aicina apmeklētājus būt sociāli atbildīgiem, ievērot savstarpēju divu metru distanci un roku higiēnu un neapmeklēt publiskus pasākumus, ja novēroti infekcijas slimības simptomi.

Autovadītājiem jāņem vērā, ka līdz ar svētku norisēm 29. augustā būs slēgts Krišjāņa Barona ielas posms gar kultūras namu. Tāpat uz regates laiku, no pulksten 15 līdz 17, Driksā gar Jāņa Čakstes bulvāri būs slēgta atpūtas kuģīšu un laivu kustība, bet Latvijas čempionāta SUP airēšanā laikā kuģošanai būs slēgts Lielupes posms uz ziemeļiem no Jelgavas pils. Skatītāji aicināti piena paku regati vērot no Pasta salas, Mītavas gājēju tilta un J.Čakstes bulvāra promenādes.

Foto: no arhīva