Jaunajā raidījuma "TE!" sezonā - arī Jelgavas vēsture

LTV1 jauno sezonu atklāj Latvijas raidījums "TE!", kura rudens sezonā tiks pētītas astoņas atšķirīgas un visos laikos svarīgas tēmas par Latviju un meklēta atbilde uz vienu galveno jautājumu - kur īsti Latvija dzīvo vairāk – pagātnē, tagadnē vai nākotnē? Otrajā sezonas raidījumā tiks apskatīta arī Jelgavas vēsture, informē raidījuma komunikācijas vadītāja Eva Šķēle.

Katru raidījumu un tā galveno tēmu ievada Gustavs Terzens un viņa pārraudzībā būs visu stāstu savīšana vienotā plūsmā, nepalaižot secen smalkākos "TE!" piedzīvojuma pavedienus. Katrā no raidījumiem "TE!" komanda šķetinās aktuālas tēmas no trim skatpunktiem – "TE! Bija", "TE! Ir", un "TE! Būs". Otrajā sezonas raidījumā, kas TV ekrānos būs skatāms 18. septembrī pulksten 21.05 "TE! Bija" sadaļā tiks aplūkota Jelgavas vēsture. "TE!" komandas dalībniece Marta kopā ar vēsturnieku Andri Tomašūnu atklās senos 17. gadsimta biznesa ceļus Jelgavā, izpeldot Lielupi. Lai arī senie ceļi no kartēm ir izzuduši, tie joprojām ietekmē mūsu ikdienu. Tāpat "TE! Bija" Dace kopā ar karšu ekspertu un multimākslinieku Edgaru Liporu pētīts Lorupes, Rubenes un Ieriķu ceļus, kā arī atklās, kas slēpjas zem Pleskavas šosejas.

"TE! Ir" Māris ar pilsētplānotāju Oto Ozolu pētīs, kā šodien Latvijā tiek būvētas pilsētas nākotnei. Sigulda un Smiltene – divas pilsētas ar atšķirīgiem uzskatiem par to, kas un kā jābūvē, kas ir vai nav ērti un galu galā, kas ir vai nav skaisti. Bet Ādažos tiks novērtēta jaunā kārtība ar seno vietvārdu maiņu adresēs.

"TE! Būs" Māra un Rihards skaidros, ko nozīmē dzīvot pēc principa "mazāk ir vairāk". Viņi viesosies, iespējams, vienā no mazākajiem dzīvokļiem Rīgā, veidos kapsulas garderobi kopā ar minimālisma pionieri Latvijā Lauru Arnicāni un ķemmēs "zero waste" veikalus. Vēl viņi apspriedīs koplietošanas transporta nākotni un sacentīsies ar kādu elektrotransportu ātrāk var nokļūt no Pārdaugavas līdz Jaunajai Teikai.

"TE!" varēs piedzīvot astoņos piektdienu vakaros LTV1. Raidījumus varēs noskatīties arī sabiedrisko mediju satura atskaņotājā "Replay.lv" un LMT Viedtelevīzijā.

Raidījumu veido "VFS Films" un projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. "TE!" partneri ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Televīzija un Latvijas Mobilais Telefons. "TE!" informatīvi atbalsta Radio SWH, Žurnāls IR un izdevniecība "Rīgas Viļņi".

Foto: raidījums "TE!"