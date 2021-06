Jelgavas reģionālais tūrisma centrs (JRTC) atzīmējot Smilšu skulptūru parka atvēršanu, aicina piedalīties pārgājienā “Jelgava caur laika kaleidoskopu”. Pārgājiens norisināsies 20.jūnijā pulksten 11 un 14, informē Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā.



Ikviens pastaigu un kultūras cienītājs aicināts piedalīties pārgājienā, kura laikā būs iespēja iepazīt Jelgavas pilsētas māksliniecisko un vēsturisko šķautni, uzzināt par Jelgavas kultūrvēsturisko mantojumu, ielūkoties senās Mītavas kartēs un fotogrāfijās, kā arī apskatīt skulptūras, kuras pilsētvidē savu vietu atradušas norisinoties dažādiem mākslas simpozijiem.

Jelgava – kādreizējā ziedošās Zemgales un Kurzemes hercogistes galvaspilsēta, galvenais tranzīta punkts satiksmei no Krievijas uz Vakareiropu līdz pat 19. gadsimta vidum, kad Jelgavā caurbraucot apmetās daudzi slaveni valdnieki, valsts vīri un ievērojami zinātnieki.

Šodien Jelgava ir slavena ar ledus un smilšu skulptūru festivāliem, kas katru gadu priecē pilsētas iedzīvotājus un viesus. Pilsētvidē ir izvietotas arī cita veida skulptūras, veidotas no metāla, akmens, koka, šamota un citiem izturīgiem materiāliem, taču reti kurš zina, ka to ir vairāk kā trīsdesmit. Vairāk par pilsētas vēsturi un skulptūrām, kuras to izkrāšņo būs iespējams atklāt pārgājiena laikā. Pārgājiena garums ir aptuveni četri kilometri un tas ilgs apmēram divas stundas.

Dalība pārgājienā ir bez maksas. Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības, dalībnieku skaits pārgājienā ir ierobežots, tāpēc interesenti aicināti pieteikties iepriekš e-pastā tic@tornis.jelgava.lv vai tālruni 63005447, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un telefona numuru. Dati tiks uzglabāti 30 dienas pēc aktivitātes noslēgšanās, nepieciešamības gadījumā tos sniedzot Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanai.

Foto: JRTC arhīvs