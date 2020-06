Jelgavā iedegas šamota skulptūras (FOTO)

Noslēdzot 10 dienas ilgušo Starptautisko lielformāta keramikas uguns skulptūru simpoziju, 20. jūnija vēlā vakarā, ievadot gada īsāko nakti, Pasta salā notika četru simpozija laikā radīto šamota skulptūru kvēlošana. Mākslinieciskā vadītāja Aleksandra Djačenko vadībā četri mākslinieki no visām trim Baltijas valstīm radījuši darbus par tēmu “Baltu ugunis”, vēsta Jelgavas pilsētas pašvaldība.



Šamota skulptūru kvēlošana tradicionāli noslēdz lielformāta keramikas skulptūru tapšanas procesu, šogad sniedzot iespēju vērot gatavo darbu dedzināšanu jau sesto reizi kopš 2012. gada. Lai uzburtu saulgriežu nakts īpašo gaisotni, simpozija noslēguma pasākumu muzikāli pavadīja folkloras kopa “Dimzēns”, izpildot saulgriežu un uguns tēmai veltītas dziesmas.

Simpozija darbus radījuši mākslinieki Mārīte Margareta Djačenko un Elīna Titāne no Latvijas, Vitālija Kurtinaitiene no Lietuvas un Alars Raudoja no Igaunijas. Lielformāta skulptūrās izvēlētais simpozija temats “Baltu ugunis” attēlots mitoloģiskos tēlos, Bībeles stāstu motīvos un interpretācijās par uguns pirmatnējo dabu un rašanos.

Katram māksliniekam darba tapšanai bija atvēlēti 200 kilogrami Zemgalei raksturīgā māla, kas pārtapis četros lielformāta keramikas darbos. Simpozija noslēgumā tie tiek dedzināti teju 1200 grādu temperatūrā, izgaismojot skulptūru formas un to spraugās ceļoties liesmām, uzburot unikālu kvēlošanas šovu. No 21. jūnija darbi skatāmi Pasta salā, bet jau nākamgad tie papildinās Jelgavas pilsētvidi, izvietojot tos uz betona pamatnes un izgaismojot tos.

Foto: Eva Pričiņa